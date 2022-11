A melhor altura para comprar as prendas de Natal e gastar menos

Dinheiro euros visa cartão pagamento (ALAIN JOCARD / AFP) © ALAIN JOCARD / AFP

O mês de novembro acabou de começar, mas já se pode dizer que "o Natal está mesmo aí à porta". A verdade é que falta menos de um mês para juntar a família à volta da mesa para a ceia natalícia e troca de presentes.

Se costuma fazer as suas compras de Natal antecipadas, está no caminho certo para evitar o stress das compras de última hora e até conseguir poupar algum dinheiro. Se ainda nem começou a pensar no assunto, o melhor é começar a fazê-lo.

Pode até aproveitar o período da Black Friday para o fazer, tirando partido dos descontos praticados. Mas saida também O que não deve mesmo comprar antes da Black Friday.

Vantagens de fazer as compras antecipadamente

- Gasta menos dinheiro

Fazer compras de Natal de forma antecipada vai ajudá-lo a não ter despesas exageradas, não só porque evita os preços elevados que muitas lojas praticam nessa altura, mas também porque tem mais tempo para planear e pesquisar alternativas, evitando os desesperos de última hora.

Se planear atempadamente, fazendo uma lista e determinando com o tipo de prendas que quer comprar, vai ainda poder aproveitar eventuais promoções e condições especiais apresentadas pelos comerciantes ou sites, sem medo de que esgotem ou que cheguem depois do Natal.

- Poupa no stress

Além de poupar dinheiro, poupa também no stress de ter de ir para centros comerciais ou lojas com filas intermináveis, parques de estacionamento cheios e multidões de pessoas. Não vai precisar de considerar essa atividade na já interminável lista de coisas para fazer que surgem, espontaneamente, no limitado espaço de tempo da época natalícia.

- Aproveita mais a quadra natalícia

O planeamento antecipado vai permitir-lhe aproveitar melhor esta quadra. No início do mês de dezembro, pode estar focado apenas nas decorações natalícias e na forma como vai tornar a sua casa mais festiva.

Assim, vai poder desfrutar mais do tempo que lhe resta até ao dia da consoada sem preocupações, concentrando-se naquilo que mais importa: a família e os amigos.

Dicas para comprar presentes de Natal antecipadamente e poupar

Para que seja bem-sucedido nesta missão, a primeira coisa a fazer é uma lista. Defina a quem quer dar presentes este Natal, o que quer oferecer e qual o limite do orçamento. Depois de ter a lista, é hora de pôr mãos à obra.

Uma boa forma de tornar este processo mais eficiente é recorrer aos canais online. Pode utilizar as lojas virtuais para comprar as suas prendas de Natal, fazendo todas as compras sem sair do conforto do seu sofá. Veja sites, por exemplo, como o Forretas.com, que já permite comparar o preço de mais de oito milhões de produtos. Mas há mais comparadores, como o Kuantokusta ou então a aplicação Super Save, que é gratuita, e permite comparar preços do Continente, Pingo Doce, Auchan e Minipreço.

Para além de poupar o seu tempo, ainda consegue economizar ainda mais nos seus gastos. Isto porque muitas lojas disponibilizam promoções que não existem nos seus espaços físicos. No que toca a compras online, há alguns cuidados a ter, para não acabar a cair em burlas ou fraudes. Verifique sempre se o website que está a utilizar tem a indicação "https" no início do endereço. Isto significa que os seus dados são encriptados.

Outra dica que o vai ajudar a poupar é comprar todos os presentes de uma vez. Assim, vai utilizar ao máximo o seu tempo e evitar deslocações extra que poderiam ser desnecessárias, poupando também em combustível e parques de estacionamento. Para isso, escolha um dia que lhe dê mais jeito e pode já resolver a questão das suas compras de Natal.

E se tiver pontos acumulados em cartões de cliente, tem também aqui uma oportunidade perfeita para os gastar. Confira também se tem vales de desconto para uma próxima compra ou promoções em lojas parceiras. É uma questão de otimizar as suas compras de Natal.

Se quer poupar mesmo a sério, pode sempre aproveitar os saldos e promoções de um ano para o outro. A verdade é que depois do Natal, as lojas fazem grandes promoções nos mais variados tipos de produtos e, se se motivar a ser suficientemente organizado, pode aproveitá-las e poupar, às vezes, até 75%, fazendo já compras para o próximo ano. É tudo uma questão de organização.