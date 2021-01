Ainda não validou as faturas de 2020? Saiba quando termina o prazo

N.A. 12 Janeiro, 2021 • 00:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há datas que convém marcar na agenda e esta é uma delas - em 2021, o prazo para validar as faturas decorre até ao dia 25 de fevereiro, conforme o previsto no artigo 78.º-B, n.º 5 do Código do IRS.

Para beneficiar da dedução das despesas no IRS, é necessário que verifique, na página pessoal do Portal das Finanças, se as faturas relativas a 2020 estão ativas. Depois, tem de validá-las ou, caso necessário, completar a informação das que se encontram pendentes.

Ainda que algumas faturas entrem automaticamente no sistema por via do comerciante, é sempre recomendado que verifique se não existem erros, falta de informação ou qualquer outra situação pendente.

Importa relembrar que só as faturas validadas, pelo número de contribuinte, serão consideradas pela Autoridade Tributária (AT) - a entidade que vai fazer as contas às deduções no IRS.

Como validar as faturas?

Para que possa validar as suas faturas no portal do E-fatura é necessária a utilização da senha que lhe foi atribuída pelas Finanças. Caso não tenha, pode sempre solicitar uma que será enviada para a morada fiscal, normalmente no prazo de 5 dias úteis. No entanto, se a senha que usava tiver expirado, a alteração é feita de forma automática no portal.

Veja na galeria, de forma mais detalhada e passo a passo, como pode validar as suas faturas.