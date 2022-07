Ar condicionado ou ventoinha? Como ultrapassar esta onda de calor (Imagem de arquivo) © Facebook Daikin

Com a onda de calor que assola o país, as temperaturas podem chegar aos 45.ºC nos próximos dias em muitas regiões. É por isso importante tomar alguns cuidados e refrescar as casas tornará mais fácil aguentar este fenómeno. Por exemplo, recorrendo ao ar condicionado ou às ventoinhas no sentido de regular as temperaturas do interior.

Tanto uma opção como a outra têm vantagens e desvantagens. Saiba quais são neste artigo e descubra qual a solução mais adequada para si e para a sua família.

Ar condicionado

Ao optar por instalar ar condicionado, uma das grandes vantagens é que este aparelho serve para qualquer situação, uma vez que funciona durante todo o ano. Além de arrefecer a casa no verão, irá funcionar também para aquecer a casa nos meses mais frios.

Esta opção é também mais rápida, já que refresca a casa de forma rápida e persistente. Para isso, só tem de carregar num botão e, em poucos minutos, pode conservar o espaço em que se encontra à temperatura desejada ao longo de todo o ano.

Além de poder regular a temperatura, o ar condicionado pode ainda controlar a humidade, assim como o filtro do ar. Tudo irá depender das características do modelo que escolher, mas hoje em dia um ar condicionado já faz muito mais do que aquecer ou arrefecer o ambiente, podendo até melhorar a qualidade do ar interior no espaço onde está inserido. Esta é uma opção mais silenciosa que as ventoinhas, regra geral.

E do ponto de vista da eficiência energética, o ar condicionado é o equipamento de climatização mais eficiente quando comparado com as alternativas, ou seja, é aquele que apresenta um rácio mais baixo entre o consumo de energia e o desempenho. Ainda assim, se optar por comprar um ar condicionado, tenha atenção e privilegie um modelo com etiqueta energética entre A+ e A+++.

No que toca a desvantagens, o ar condicionado requer maior investimento inicial. Porém, já existem no mercado ofertas que permitem diluir o investimento e comprar um ar condicionado em prestações sem juros, para que não pese tanto no seu orçamento mensal.

Além disso, a instalação de um ar condicionado é complexa e trabalhosa e apenas deve ser feita por um profissional especializado. Por isso deve contar com essa despesa extra.

E por fim, é um aparelho que necessita de mais manutenção do que uma ventoinha. É necessário ir fazendo alguma manutenção do equipamento de ar condicionado e limpar os filtros com regularidade para garantir o melhor desempenho do equipamento.

Ventoinha

No que diz respeito às vantagens da ventoinha, a primeira que salta à vista prende-se com o preço. Uma ventoinha é consideravelmente mais barata do que um equipamento de ar condicionado.

Além disso, é de fácil transporte. Já se for uma ventoinha portátil - com ligação a uma tomada - pode ser transportada para diferentes divisões. E ao contrário do que acontece com o ar condicionado, não necessita de instalação. As ventoinhas portáteis não precisam de instalação, bastando ligar e começar a usar;

Outra vantagem deste aparelho é que a sua manutenção é bastante simples. Basta ir limpando com um pano húmido de vez em quando, para não acumular pó.

Quanto às desvantagens, a primeira é que estes aparelhos só servem para arrefecer. Muito provavelmente, usam-se apenas durante aproximadamente o período de verão, passando, o resto do ano arrumadas. Desse ponto de vista, é uma alternativa menos flexível que o ar condicionado.

Outro ponto menos positivo é que podem não ajudar quando as temperaturas estão muito altas. Pode dar algum alívio momentâneo, obrigando-nos a estar permanentemente a centímetros da ventoinha, mas a verdade é que apenas faz circular o ar.

O que escolher?

De forma geral, uma ventoinha é bastante mais barata, mas é pouco eficiente do ponto de vista energético e só serve para situações de calor.

Já o ar condicionado é uma solução mais eficiente, que lhe dará mais conforto e que funciona durante todo o ano, uma vez que serve tanto para arrefecer como para aquecer a sua casa nos meses mais frios.

Contudo, resposta a esta questão vai depender não só da sua casa - da região onde se situa, da dimensão da casa e das divisões que pretende arrefecer-, mas também da sua disponibilidade financeira.

Por fim, deixamos algumas recomendações da Direção-Geral da Saúde para dias com temperaturas elevadas:

- Procurar ambientes frescos e arejados.

- Beber mais água ou sumos de fruta natural sem açúcar.

- Evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

- Evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00. Utilizar protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas e após os banhos na praia ou piscina.

- Utilizar roupa larga, opaca e que cubra a maior parte do corpo, chapéu e óculos de sol com proteção ultravioleta.

- Evitar atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente desportivas e de lazer no exterior.

- Escolher as horas de menor calor para viajar de carro. Não ficar dentro de viaturas estacionadas ao sol.

- Dar atenção especial a grupos mais vulneráveis ao calor: crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas.

- Os doentes crónicos ou sujeitos a medicação e/ou dietas específicas devem seguir as recomendações do médico assistente ou do centro de contacto SNS 24: 808 24 24 24

- As crianças com menos de 6 meses não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta.

- Contactar e acompanhar os idosos e outras pessoas que vivam isoladas.