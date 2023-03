Dinheiro Vivo 20 Março, 2023 • 14:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A partir de hoje, 20 de março, e todas as segundas-feiras, Ariana Nunes, do canal Renda Maior, no Youtube, e autora do livro Multiplique o Seu Dinheiro, da Marcador, publica um vídeo no site do Dinheiro Vivo onde descodifica as principais dúvidas financeiras que todos temos em determinada altura da vida.

Com a sua forma explicativa e assertiva de abordar temas financeiros, na estreia no DV, Ariana Nunes fala-nos de como funciona o cartão de crédito.

Assista ao vídeo no topo do artigo.