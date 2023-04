As 10 despesas mensais que pode reduzir desde já (Imagem de arquivo)

À medida que os preços sobem, torna-se cada vez mais difícil poupar. Mas é especialmente em cenários como o que se vive atualmente que deve controlar os seus gastos.

É importante rever o orçamento mensal familiar e perceber se é possível cortar algumas despesas. Neste artigo, saiba quais são as 10 despesas que pode reduzir desde já. Lembre-se de que esta pode ser uma situação temporária para ganhar algum fôlego orçamental.

1. Reduza o consumo de água

Se mudar alguns hábitos de consumo em casa - como fechar as torneiras enquanto lava os dentes, aproveitar a água fria do banho ou colocar as máquinas a lavar apenas quando tiverem na capacidade máxima -, além de estar a poupar este recurso, vai ver a sua fatura mensal baixar.

Mais dicas para reduzir o consumo de água passam por tomar duches mais rápidos, descongelar os alimentos antecipadamente ou regar o jardim ou as plantas à noite.

2. Atenção às luzes e aparelhos

Tal como acontece com a água, a despesa da eletricidade não pode ser eliminada do orçamento. Mas a mudança de hábitos pode traduzir-se na fatura ao final do mês.

Desligue sempre as luzes das divisões que não está a usar e tente ao máximo aproveitar a luz solar. Além disso, quando desligar os aparelhos, não os deixe em stand-by, uma vez que vão ficar a gastar energia na mesma.

Outra dica bastante eficaz passa por trocar as lâmpadas incandescentes da sua casa por lâmpadas LED.

Finalmente, se acha que está a pagar demasiado pela eletricidade que consome, pode recorrer ao simulador da ERSE e comparar de forma simples as opções comerciais que mais lhe convêm.

3. Evite refeições fora

Almoçar ou jantar fora ou tomar o pequeno-almoço na pastelaria perto da sua casa, quando se tornam num hábito regular representam um grande gasto no orçamento mensal. Numa altura onde é importante poupar para ganhar alguma folga orçamental, deve repensar estas despesas. Vai notar a diferença ao final do mês.

4. Cancele ou partilhe serviços de streaming

Ter serviços de streaming seja de filmes, séries ou música é bastante comum nos dias de hoje. Mas será que vale a pena esta despesa todos os meses? Avalie se os utiliza a todos e se não está a ter um custo mensal desnecessário.

Mas isto não significa que tem de cancelar todos os serviços de e ficar sem encargos nesta área. É possível encontrar outras formas de poupar em alguns destes serviços, por exemplo, através da partilha de contas.

5. Prefira os transportes públicos

Se utiliza automóvel ou mota para se deslocar, também aqui pode cortar na despesa, optando pelos transportes públicos. Faça as contas às distâncias percorridas, ao tempo gasto e ao combustível e portagens e veja se é mais vantajoso optar pelo passe mensal.

6. Corte nos gastos superficiais

Quando o tema é reduzir despesas no imediato, as primeiras a saltar do orçamento devem ser aquelas que não são fixas nem essenciais. Até voltar a compor as suas finanças pessoais, talvez o melhor seja evitar comprar roupa nova, jantar fora ou fazer escapadinhas, por exemplo.

Não tem de deixar de ter vida social, pode sempre procurar atividades gratuitas e perto do sítio onde mora.

7. Reveja o seu pacote de telecomunicações

Sabe quantos canais tem na sua televisão? Há quanto tempo tem o seu contrato de telecomunicações? Os pacotes destes serviços mudam de condições com alguma regularidade e as operadoras fazem promoções com regularidade.

Além disso, há pacotes que englobam vários serviços num só contrato, o que pode traduzir-se numa poupança significativa. Por isso, entre em contacto com a sua operadora e perceba se consegue baixar esta fatura.

Caso pretenda prescindir deste serviço, a plataforma de cessação de contratos de comunicações eletrónicas está online desde o​​​​ dia 24 de novembro. Serve para facilitar a vida dos consumidores na hora de cancelar um contrato ou mudar de operador.

8. Renegocie os seus seguros

Analise as apólices dos seus seguros. Quantos tem? É muito comum existirem coberturas duplicadas entre seguros diferentes e, se as identificar e excluir, vai conseguir poupar muito dinheiro.

Peça também simulações a outras companhias de seguros e compare, para que possa tomar a melhor decisão financeira e reduzir o que paga pelos seus seguros todos os meses.

9. Consolide os seus créditos

Se tiver vários créditos em mãos - crédito automóvel, crédito pessoal, cartões de crédito, entre outros -, também aqui pode poupar através da consolidação de crédito.

Ao consolidar os seus créditos vai juntar todos num novo crédito com melhores condições do que a média de todos. Na prática, vai passar a ter apenas uma prestação para pagar mais baixa do que a soma de todas as que tinha.

10. Reveja o seu contrato de crédito habitação

E por fim também há forma de poupar naquele que é o encargo que ocupa a maior fatia do orçamento mensal: o crédito habitação.

Para isso, deve rever junto do seu banco as condições do contrato. Tente renegociar, baixando o spread ou alterando os seguros, por exemplo. Se não conseguir baixar a prestação, peça propostas a outros bancos e pondere a transferência.

Atualmente, está também em vigor um apoio extraordinário do Governo que visa atenuar o impacto da subida dos juros nos créditos habitação. Trata-se de uma bonificação temporária dos juros até ao final do ano.

Para beneficiar deste apoio é preciso que a sua taxa de esforço tenha agravado para um patamar igual ou superior a 35%.

Além disso, esta medida destina-se apenas aos mutuários de contratos de crédito para aquisição, construção ou obras em habitação própria permanente, de valor inicial igual ou inferior a 250 mil euros. Informe-se junto do seu banco se tem direito e como solicitar este apoio extraordinário.

