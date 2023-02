As 6 melhores apps de finanças pessoais para 2023

© Pixabay

ComparaJá 14 Fevereiro, 2023 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Saiba quais são algumas das melhores app financeiras no nosso artigo.

Qual é a importância das apps de finanças pessoais?

Afinal, tomar nota manualmente de tudo o que recebe e gasta, guardar faturas ou escrever tudo em tabelas Excel são hábitos que pertencessem ao passado. Agora, podem ser facilitados com tecnologia que torna todo o processo mais simples, rápido e à prova de erro.

As apps mais recentes permitem estabelecer objetivos de poupança, receber alertas para desvios em relação ao orçamento familiar, importar extratos bancários e categorizar automaticamente despesas para saber quais as tipologias mais representativas.

Pode ainda partilhar orçamentos com amigos ou familiares e ainda perceber quanto dinheiro terá disponível dentro de alguns meses se continuar a poupar. E estas são apenas algumas das funcionalidades das melhores apps de finanças. Descubra 6 opções para se organizar todos os meses:

1. Boonzi, a melhor app de finanças nacional

A aplicação Bonzi é 100% portuguesa, o que significa que está particularmente bem-adaptada à realidade nacional. O apoio ao cliente e as informações de ajuda são todas em português, e é ainda possível importar extratos de contas bancárias nacionais de forma fácil. Esta aplicação permite centralizar várias contas bancárias, exibe com detalhe todo o tipo de gastos, oferece relatórios e gráficos e faz ainda o planeamento dos próximos meses.

Aqui, é possível perceber para onde está a canalizar o dinheiro e identificar onde poupe poupar. Com esta aplicação, torna-se imediatamente visível se gasta mais do que devia em roupa ou alimentação, impor limites a certas despesas, e até definir um objetivo de poupança.

Pode experimentá-la gratuitamente durante 30 dias e, se não se importar de visualizar anúncios e de prescindir de algumas funcionalidades, é gratuita para sempre.

2. Toshl Finance, a app com mais variedade de moedas

A Toshl Finance foi considerada pelo The New York Times como uma das melhores apps de finanças para controlar despesas. Com esta aplicação, poderá introduzir mais do que uma fonte de rendimento mensal (na versão paga) e ligar automaticamente todas as suas contas bancárias.

As despesas são introduzidas de forma rápida e simples, e é possível associar categorias como "transporte" ou "refeições". Permite também definir orçamentos e receber notificações quando se verificarem desvios dos limites estabelecidos.

Esta aplicação está adaptada a diferentes moedas, incluindo as criptomoedas, para facilitar transações e análises. Também gera relatórios que podem ser exportados, e fornece vários tutoriais sobre finanças, com linguagem simplificada. Há uma versão gratuita e dois planos pagos.

3. You Need a Budget, a melhor para poupar

A "You Need a Budget" é uma das mas completas e intuitivas apps de finanças que poderá encontrar. Distingue-se, por exemplo, pelo facto de não permitir gastar mais do que o rendimento do mês anterior. É, por isso, uma boa aliada para evitar dívidas com cartões de crédito e créditos pessoais, bem como para planear a liquidação de dívidas.

Além disso, ensina a poupar para fazer frente a eventuais imprevistos financeiros, pelo que tem também uma importante componente pedagógica. Esta aplicação pode ser testada gratuitamente durante um mês e, se servir o seu propósito, pode avançar com um plano pago ajustado às suas necessidades.

4. Home Budget, a melhor para gerir o orçamento familiar

A aplicação "Home Budget" é ideal para quem precisa de gerir as finanças familiares. Pode ser adaptada a vários dispositivos em simultâneo, sendo possível partilhar orçamentos e despesas com todos os membros da família. Todos podem atualizar os dados, o que é especialmente útil para ter toda a informação centralizada.

É uma aplicação paga, mas o valor pode compensar se considerarmos que esta é uma das aplicações mais completas e com maior volume de dados do mercado para fazer a gestão familiar. Há, contudo, uma versão gratuita, com menos funcionalidades, que poderá ser suficiente para controlar as finanças de todos.

5. Mint, a melhor para centralizar receitas e despesas

A aplicação Mint já despertou a atenção de sites mundialmente conhecidos, como o Wired, o CNET e o Digital Trends. É uma app "tudo em um", na medida em que permite gerir e centralizar dados em tempo real a partir de várias contas bancárias, empréstimos, investimentos e diversos outros produtos financeiros.

Outro dos pontos fortes desta aplicação é o facto de enviar alertas quando se aproxima o limite do saldo disponível, tornando o utilizador mais consciente das despesas que faz. Além disso, apresenta relatórios e gráficos intuitivos, a par de dicas importantes de poupança.

6. Wally, uma das melhores apps de finanças gratuitas

A aplicação Wally é gratuita e organiza todas as despesas com visualizações diárias, semanais ou mensais, em diferentes categorias. Também é possível registar faturas apenas com a câmara, evitando que esteja sempre à procura de recibos em papel. Se ativar a localização, pode ser útil para prestar contas de gastos no emprego, organizando-os em função do mapa, dia e hora.

Vai poder monitorizar o seu progresso em função do orçamento estabelecido com uma clareza e controlo financeiros surpreendentes. A interface é de utilização intuitiva e o design simples e minimalista.

Com qualquer uma destas 6 melhores apps de finanças pode controlar facilmente os seus gastos diários e perceber onde pode poupar. Tire partido dos períodos gratuitos e explore todas as funcionalidades para perceber qual a que se adequa melhor às suas necessidades. Comece hoje a saber onde gasta o dinheiro e a poupar um pouco mais todos os meses, sem esforço.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal