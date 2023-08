Bagagem perdida ou danificada? Pode ter direito a uma indemnização

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Dinheiro Vivo 22 Agosto, 2023 • 12:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O período de férias deve ser sinónimo de descanso e relaxamento, mas quando a chegada ao destino se faz de avião, por vezes as bagagens podem ser danificadas, perder-se ou atrasar-se, deixando as férias com um sabor amargo. No entanto, o que muitos passageiros não sabem é como reclamar destas situações, quais são os seus direitos e até que podem ter direito a uma indemnização.

E como conhecer os nossos direitos é essencial, a AirHelp - organização internacional de direitos dos passageiros aéreos -, decidiu compilar um guia que explica como agir nestas situações e ainda reúne algums dicas para as prevenir.

Para começar, assim que se aperceba de um problema com a sua bagagem é essencial que não abandone o aeroporto sem primeiro fazer uma reclamação no balcão de bagagens da companhia aérea ou do fornecedor de serviços de bagagem. Deve preencher um documento conhecido como Relatório de Irregularidade de Bagagem e deverá ser-lhe fornecido um número de referência.

É importante que forneça o máximo de informação possível, assim como uma descrição detalhada do aspeto da sua bagagem e do seu conteúdo. Antes de viajar, procure ter consigo uma lista de tudo o que leva e tire fotografias da mala e dos seus conteúdos, pois esta documentação pode servir de prova de veracidade se for necessário fazer uma reclamação.

De acordo com a AirHelp, o passageiro tem ainda direito a uma indemnização caso surjam problemas desta natureza. Para bagagem registada em voos internacionais, em Portugal aplica-se a Convenção de Montreal, que estipula que cada viajante pode reclamar até cerca de 1700 euros se a sua bagagem for perdida, danificada ou atrasada.

Adicionalmente, pode solicitar o reembolso de quaisquer custos que possam ter surgido devido a problemas de bagagem.

Para que saiba exatamente como agir, a bagagem pode considerar-se perdida depois de 21 dias desde a data de chegada do voo. A partir deste momento, pode iniciar o procedimento de reembolso, sem esquecer que tem um período de dois anos para exercer esta reclamação, tanto para o conteúdo como para a mala.

Já se a bagagem for danificada, poderá reclamar à companhia aérea o custo de reparação ou substituição dos artigos afetados num prazo de sete dias.

Por outro lado, se se tratar de um atraso, mas a bagagem não sofrer qualquer dano, poderá reclamar o custo dos artigos básicos que teve de comprar para substituir os que se encontravam na mala, apresentando um comprovativo de compra até 21 dias depois da receção da bagagem.

Antes de viajar, prevenir

Por forma a tentar evitar estas situações, existem algumas medidas de prevenção que pode adotar ainda antes de iniciar a sua viagem.

Planear a viagem com antecedência

O planeamento é essencial na preparação de umas férias, especialmente quando se viaja de avião. Se precisar, por exemplo, de fazer uma transferência, é preferível escolher voos operados pela mesma companhia aérea e garantir que há tempo suficiente entre a chegada de um voo e a partida do próximo - cerca de uma hora de margem no caso de voos domésticos ou duas horas se forem voos internacionais.

Organizar o check-in de bagagem

Uma vez que os aeroportos têm frequentemente longas filas para o check-in de bagagem, procure chegar mais cedo para minimizar os erros de check-in e o stress desta situação.

Fazer listas e arrumar de forma prática

Fazer uma lista de tudo o que precisa de levar é útil não só na altura de fazer as malas, mas também caso precise de fazer uma reclamação. Tirar fotografias da bagagem quando já registada também é outra forma de se proteger, sendo assim possível ter provas quando existirem danos na bagagem.

Além disso, procure aproveitar a bagagem de mão para guardar artigos básicos e essenciais que possam ser utilizados caso existam problemas com as malas de porão.

Localizar as malas

Por fim, a AirHelp aconselha os passageiros a colocar um localizador na bagagem para o caso desta se perder. Estes dispositivos podem ser comprados através da internet.