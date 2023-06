BCE voltou a subir as taxas de juro, vou pagar mais de crédito à habitação?

Se tiver um crédito habitação com uma taxa variável, prepare-se: esta nova subida vai ter impacto na sua carteira. (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo 20 Junho, 2023 • 17:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco Central Europeu (BCE) voltou a subir as taxas de juro diretoras. O aumento em 0,25 pontos percentuais fez com que a taxa de referência esteja fixada agora nos 4%.

Quando o BCE altera as taxas de juro oficiais, os bancos comerciais normalmente alteram as taxas de juro dos empréstimos e dos depósitos que oferecem aos seus clientes.

Assim, estas decisões do BCE têm um impacto direto nas taxas Euribor: se os juros sobem, aumentam também os indexantes a três, seis ou 12 meses. Ou seja, se tiver um crédito habitação com uma taxa variável, prepare-se: esta nova subida vai ter impacto na sua carteira.

Como funciona a taxa de juro variável?

A taxa de juro variável varia ao longo do prazo do contrato do crédito habitação. Ao escolher esta opção no seu contrato, a taxa de juro do empréstimo resulta da soma de duas componentes: o spread - que é definido pelo banco - e o indexante ou taxa de referência, mais conhecido por Euribor.

Leia também: Qual a taxa de juro mais vantajosa no crédito habitação?

Conforme o prazo contratado da Euribor, a prestação do crédito habitação é revista. Por exemplo, a Euribor a três meses é revista trimestralmente, a Euribor a seis meses é revista semestralmente e assim sucessivamente. Assim, a taxa de juro vai subir o descer, refletindo as alterações da Euribor, tal como a prestação a pagar.

A Euribor tem vindo a subir desde há mais de um ano. E em maio - últimos dados disponíveis -, a Euribor a seis meses estava a 3,679% e o indexante a 12 meses a 3,862%.

E se o meu crédito habitação tem taxa fixa?

Se o seu crédito habitação tiver uma taxa fixa, esta subida não vai alterar a sua prestação mensal. Nestes contratos, a taxa de juro esta mantém-se igual durante todo o prazo e, por isso, também o valor da prestação a pagar.

Leia também: Quando posso mudar o crédito à habitação para outro banco?

A taxa de juro é definida pela instituição que lhe concede o empréstimo, tendo em conta fatores como o risco de crédito do cliente, o rácio entre o valor do empréstimo e o valor do imóvel - designado por loan-to-value (LTV) -, as garantias do cliente e o risco de fixação da taxa de juro durante o prazo estabelecido.

Pedir crédito fica mais caro

Se não tem um crédito habitação e está a pensar fazê-lo, saiba que a subida dos juros por parte do BCE também aqui tem impacto, já que vai encarecer os financiamentos.

Em Portugal, temos assistido a uma maior procura pela taxa de juro mista nos novos créditos habitação, representando 16,1% do montante total concedido em abril de 2023, segundo dados disponibilizados pelo Banco de Portugal.

Leia também: BCE. Salários estão a pressionar preços e juros vão continuar a subir

É que esta esta é uma opção que permite acautelar o risco: a prestação fica fixa nos primeiros anos do contrato, passando depois a variável.