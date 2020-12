Calcule quanto vai subir o seu salário líquido em 2021

Dinheiro Vivo 18 Dezembro, 2020 • 14:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Doutor Finanças, empresa especializada em finanças pessoais e familiares, acabou de lançar o simulador de salário líquido 2021 com o objetivo de ajudar as famílias a perceberem quanto vão receber por mês.

Com as novas tabelas de retenção de IRS, chegam também novidades nos cálculos dos rendimentos para 2021. Assistindo-se a uma redução das taxas, as famílias passam a receber mais todos os meses, ainda que, na maioria dos casos, a diferença não seja significativa.

Em média, vai sentir-se uma redução de 2% da carga fiscal sobre os rendimentos, ou seja, os portugueses vão receber todos os meses mais dinheiro - entre 0,69€ e 7€, para os escalões de rendimentos mais comuns.

"Depois de terem sido publicadas as novas tabelas de retenção na fonte, foi possível atualizar o simulador de salário líquido, permitindo agora a que todos nós possamos saber quanto vamos passar a receber a partir de janeiro, sendo certo que as famílias vão receber mais. Ainda assim, é preciso salientar que os aumentos serão pequenos, na maior parte dos casos" explica Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças.

As alterações não se encerram aqui e, o valor a partir do qual os contribuintes vão passar a descontar para o IRS é de 686 euros, aumentando o número de famílias que não fará estes descontos. Esta medida, significa um aumento de 27 euros quando comparado com o limite de 2020.

O que precisa de saber para calcular no simulador

Para fazer os cálculos e obter o valor do ordenado líquido, é preciso saber indicar todas as rubricas que compõem os rendimentos.

1. A primeira coisa a saber é o valor do salário base, mas também se existem outro tipo de rendimentos: comissões, prémios ou outros rendimentos extra.

2. Por outro lado, é preciso ter em consideração os subsídios de Natal e de férias e a forma como são pagos. Estes calculam-se mediante o salário bruto base, mas podem ser pagos a 100% num determinado mês ou em duodécimos, por exemplo. E, neste último caso, é recebida uma parte todos os meses.

3. É necessário considerar ainda o subsídio de alimentação e a forma como este é pago: se em cartão/ticket ou se em remuneração, uma vez que a forma e o montante de pagamento pode influenciar o valor de impostos que lhe é cobrado.

4. Por último, a composição do agregado familiar também vai influenciar o valor do rendimento líquido. O facto de se ser casado ou de se viver em união de facto ou de ser solteiro, de não ter dependentes ou ter, fará a diferença na taxa de imposto que é aplicada todos os meses.