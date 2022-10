Calendário de pontes e feriados para 2023 tem cinco fins de semana grandes (Imagem de arquivo) © Paulo Spranger /Global Imagens

Com o final do ano a aproximar-se, é hora de olhar para os feriados de 2023 para organizar a agenda e planear alguns momentos de descanso.

O Dinheiro Vivo fez a recolha de todos os feriados que se assinalam no próximo ano para poder, quem sabe, organizar algumas escapadinhas, aproveitando os fins de semana prolongados ou as pontes. É que no próximo ano, haverá cinco fins de semana grandes.

No total, em 2023, poderá contar com 13 feriados obrigatórios, civis e religiosos e um facultativo, o Carnaval.

E quanto a feriados durante o fim de semana, serão três: 1 de janeiro, domingo (Ano Novo), 9 de abril, domingo (Páscoa) e 10 de junho, sábado (Dia de Portugal).

Janeiro

A primeira semana do ano tem início a um domingo, pelo que o dia de Ano Novo é um dos quatro feriados que calha durante o fim de semana.

Fevereiro

O feriado de fevereiro é facultativo: terça-feira de Carnaval a dia 21. Poderá ou não gozar deste dia, já que a tolerância de ponto depende do Governo, dos municípios e das empresas.

Se puder gozar deste dia, tem a possibilidade de fazer ponte e aproveitar os quatro dias para uma escapadinha.

Abril

Em abril pode contar com o fim de semana prolongado da Páscoa - a sexta-feira Santa assinala-se no dia 7 e a Páscoa no dia 9.

Haverá ainda a hipótese de fazer ponte, já que o Dia da Liberdade, 25 de abril, será uma terça-feira.

Maio

No mês seguinte, pode contar com mais um fim de semana de três dias. O Dia do Trabalhador (dia 1) será uma segunda-feira.

Junho

O feriado do Corpo de Deus será dia 8, uma quinta-feira, gerando a oportunidade de fazer ponte. Já o 10 de junho, Dia de Portugal, vai calhar a um sábado.

A não entrar na contagem geral estão os feriados dos Santos Populares em Lisboa e no Porto. Na capital, o Santo António, dia 13, vai celebrar-se a uma terça-feira. No Porto, o São João, dia 24, será um sábado.

Agosto

No pico do verão também há um feriado, o Dia da Assunção de Nossa Senhora, a 15 de agosto. Será uma terça-feira, podendo aproveitar para uma ponte.

Outubro

O dia da Implantação da República, 5 de outubro, vai permitir-lhe uns dias extra de descanso, se fizer ponte, já que vai calhar a uma quinta-feira.

Novembro

A 1 de novembro celebra-se o Dia de Todos os Santos. Em 2023, vai poder contar com esta pausa a meio da semana. Será o único feriado a uma quarta-feira.

Dezembro

No último mês do ano, vai poder contar com três feriados que se traduzem em três fins de semana prolongados.

Os dias 1, Restauração da Independência, e 8, Dia da Imaculada Conceição, vão acontecer ambos à sexta-feira. Já o Dia de Natal, a 25, calha a uma segunda-feira.