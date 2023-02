Cinco benefícios fiscais para empresas que deve ter em conta

© AFP

ComparaJá 21 Fevereiro, 2023 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estes apoios do Estado têm como objetivo dinamizar a economia e as empresas, nivelar desigualdades entre setores e regiões, e premiar as organizações mais inovadoras. Descubra quais são e como saber se é elegível.

1. Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI)

O Regime Fiscal de Apoio ao Investimento é um benefício fiscal de caráter regional que permite a dedução à coleta de uma parte dos investimentos produtivos efetuados que tenham criado postos de trabalho. Além disso, pode haver lugar à isenção ou redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e Imposto de Selo relativamente aos imóveis que constituam aplicações relevantes.

Este apoio é aplicável a sujeitos passivos de IRC de vários setores de atividade, e existem valores diferentes no caso de não se enquadrarem na categoria das micro, pequenas e médias empresas. Uma vez que este benefício fiscal tem caráter regional, os valores a aplicar também diferem de acordo com a localização da empresa.

2. Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresariais (SIFIDE)

O Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresariais é um benefício fiscal que permite deduzir à coleta do IRC uma parte do investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D). Enquadram-se despesas e aquisição de novos conhecimentos científicos ou técnicos e decorrentes da criação ou melhoria de um produto, processo, programa ou equipamento.

Este apoio é aplicável a sujeitos passivos de IRC de vários setores de atividade, desde que lhes tenha sido reconhecida idoneidade por parte da Agência Nacional de Inovação. Os valores do benefício fiscal dependem de dois fatores: a despesa total do ano corrente, e o aumento da despesa face à média dos dois anos anteriores. Assim, quanto mais se aumenta o investimento em I&D maior o benefício.

3. Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos (DLRR)

A Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos, como o próprio nome indica, é um benefício fiscal que permite a dedução à coleta do IRC dos lucros retidos que sejam reinvestidos em aplicações "relevantes". Por relevantes, entendem-se ativos fixos tangíveis adquiridos novos. Para tal, deve previamente planear o seu investimento e constituir reservas com a finalidade expressa de reinvestimento.

Para ser dedutível em sede de IRC, o investimento deve ser realizado nos 4 anos seguintes à constituição da reserva. Podem beneficiar deste apoio as micro, pequenas ou médias empresas. Existem, contudo, valores diferentes a aplicar de acordo com a dimensão da empresa.

4. Benefícios Fiscais Contratuais ao Investimento Produtivo

Os Benefícios Fiscais Contratuais ao Investimento Produtivo incidem sobre projetos de investimento cujo objeto é compreendido nas atividades económicas da empresa. Estes projetos devem proporcionar a criação ou manutenção de postos de trabalho que sejam relevantes para uma maior simetria regional e que impulsionem a inovação, competitividade e eficiência produtiva.

Podem beneficiar deste apoio as empresas que possuírem capacidade para tornarem os projetos técnica e economicamente viáveis, bem como uma situação financeira equilibrada, devidamente comprovada por rácios de autonomia. Os valores a aplicar encontram-se dependentes do índice per capita de poder de compra da região onde se localize o projeto, bem como do número de postos de trabalho envolvidos.

5. Remuneração Convencional do Capital Social

A Remuneração Convencional do Capital Social é um benefício fiscal que permite deduzir o lucro tributável de uma parte das entradas de capital no âmbito da constituição de sociedades ou de aumentos do capital social. Para o efeito, a sociedade não pode reduzir o seu capital social, quer no período de tributação deste benefício fiscal, quer nos cinco anos seguintes.

Este apoio é aplicável a todas as sociedades, nomeadamente, as comerciais, cooperativas, empresas públicas e outras pessoas coletivas com sede ou direção em território nacional. O valor da dedução é de 7% das entradas realizadas em cada exercício, com o limite de 2.000.000,00 euros.

Conhecendo estes 5 benefícios fiscais para empresas poderá tirar o máximo partido dos apoios existentes, otimizar a sua carga tributária e reforçar a competitividade. Como acontece com qualquer tipo de apoio do Estado, as empresas devem ter contabilidade organizada e garantir que a sua situação fiscal e contributiva se encontra devidamente regularizada.

Assim, investir em novos equipamentos, aumentar a capacidade produtiva ou fornecer formação pode ter um impacto fiscal significativo. Conte com o Blog do ComparaJá.pt para se manter atualizado quanto às últimas novidades fiscais.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal