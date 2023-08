Cinco dicas para facilitar pagamentos durante as férias

© DR

Agosto chegou e para muitos é sinónimo de férias e de viagens dentro e fora do país e à espreita há vários desafios. A falta de caixas multibanco para levantar dinheiro, as elevadas taxas de câmbio ou os limites mínimos para utilizar cartões de débito e crédito são alguns dos percalços que pode enfrentar se não estiver preparado.

Para que desfrute das suas férias livre de preocupações, a instituição financeira de pagamentos Nickel reuniu cinco dicas para evitar constrangimentos financeiros este verão. Ora espreite.

Informe-se sobre a localização dos ATM

Se viajar faz parte do seu plano de férias, dedique algum tempo a investigar se o seu local de alojamento está próximo de caixas multibanco. Realizar esta pesquisa com antecedência vai ajudá-lo a perceber se existem ATM por perto, permitindo-lhe planear os momentos em que pode levantar dinheiro e evitando situações incómodas.

Atenção ao tipo de caixa onde levanta dinheiro

É impossível conhecer todos os tipos de ATM, particularmente se viajar para fora do país. Caso tenha de levantar dinheiro em caixas que não lhe são familiares, procure informar-se primeiro acerca de possíveis comissões que o seu banco possa cobrar por levantamentos nesses ATM.

Se for realizar outro tipo de operações financeiras, tenha muita atenção ao conferir todas as informações no ecrã, de modo a garantir que não lhe estão a ser cobrados valores extra.

Dinheiro físico é essencial para emergências

A utilização de cartões multibanco ou outros meios de pagamento digitais tornou-se ainda mais comum durante a pandemia, tendência que permaneceu. Ainda que agora esteja mais habituado a não utilizar dinheiro físico, lembre-se que podem existir destinos em que as caixas de multibanco são escassas e os pagamentos com cartões uma opção pouco comum.

Assegure-se de que tem sempre em sua posse um montante mínimo de dinheiro físico que lhe permita fazer pagamentos em caso de emergência.

Recorrer ao homebanking

É cada vez mais comum que as entidades financeiras tenham plataformas digitais, como aplicações para telemóvel ou computador. Informe-se sobre as soluções que o seu banco oferece, assim como acerca dos movimentos financeiros que pode realizar através das mesmas.

Antes de partir de férias, verifique se a sua aplicação de homebanking está a funcionar corretamente e pronta para utilização caso necessite.

Utilizar uma carteira digital cashless

Existem diversas aplicações para smartphone que permitem a associação de cartões de débito ou crédito ao seu dispositivo.

Aderir a este tipo de soluções pode facilitar os seus pagamentos, disponibilizar todos os seus movimentos financeiros num só lugar e garantir-lhe mais controlo sobre as suas despesas. Além disso, ter uma "carteira digital" é também uma boa forma de prevenir a perda de cartões bancários.