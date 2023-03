Código CPE: o que é, para que serve, como pedir?

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

O que é o Código CPE?

O Código de Ponto de Entrega é como se fosse uma espécie de bilhete de identidade que indica o local onde está cada contador elétrico, certificando assim a morada da instalação.

Composto por 20 dígitos - duas letras, dezasseis números e mais duas letras - o código CPE é único e intransmissível. Isto significa que, mesmo que viva num prédio onde os contadores estejam numa área comum, cada apartamento vai ter um código próprio. Significa também que, se tiver vários contratos de energia, terá um código associado a cada um deles.

Este código é atribuído à morada pela E-Redes e não pelo fornecedor de luz. Assim, independentemente das alterações que faça ao seu contrato de energia, ou até se mudar de fornecedor, o código CPE da sua morada será sempre o mesmo.

A única situação em que pode ser atribuído um novo código CPE é se cancelar o contrato de eletricidade. Neste caso, fica sem ligação à rede e, quando fizer novo contrato, será gerado um novo código.

Para que serve?

O código CPE é-lhe solicitado em vários momentos da relação contratual com o seu fornecedor de energia. Por exemplo, quando comunicar leituras, tem de indicar este código.

Além disso, sempre que fizer alterações ao contrato, como alterar a potência contratada ou substituir a tarifa, também deverá ter consigo este código. Caso seja necessário mudar o titular do contrato de eletricidade, também é preciso saber o código CPE. Em caso de avarias elétricas, é este código que permite ao piquete saber para onde se deve deslocar.

Como obter o Código CPE?

O código CPE pode ser encontrado numa fatura de eletricidade, junto dos dados do cliente, e no contrato que celebrou. Se não tiver acesso a uma fatura de eletricidade, deverá entrar em contacto com o seu fornecedor de energia.

Em alternativa, poderá ligar para a linha de atendimento técnico da E-Redes. No momento de efetuar a chamada, deverá ter consigo o Cartão de Cidadão do titular do contrato de luz, e fornecer a morada do imóvel onde está a instalação elétrica.

Se construiu uma habitação e precisa que lhe seja atribuído um código CPE, deverá, em primeiro lugar, fazer a instalação elétrica em casa. A E-Redes gera o CPE quando faz a ligação da luz e, enquanto o contador estiver nessa morada, terá sempre o mesmo código.

Se este é o seu caso, não se esqueça de comparar os preços praticados pelos vários comercializadores de energia. As diferenças podem ser significativas, mas, ao usar o nosso simulador gratuito e independente, poderá encontrar a tarifa mais barata.

Como interpretar o Código CPE?

O código CPE é composto por 20 dígitos, com o formato que se segue:

Este código encontra-se dividido em 4 secções distintas:

1. Duas letras que identificam o país (PT).

2. Quatro números que identificam o operador de rede (normalmente, 0002, que identifica a E-Redes, o operador mais comum que faz quase todas as instalações em Portugal. No caso da REN, os números são 0001).

3. Doze números que identificam o local.

4. Duas letras de controlo que servem para testar se os números utilizados estão ou não corretos ("Check Digit").

Concluindo, agora já sabe o que é o código CPE, as situações em que é necessário e como o encontrar. Uma vez criado, fica sempre associado a uma morada e nunca muda, a não ser que cancele o contrato.

Não deixe de comparar os preços da energia para conhecer os tarifários mais vantajosos, e não se esqueça de não contratar uma potência maior do que a necessária. Esta é uma das parcelas que encarece substancialmente a fatura da luz - quanto maior a potência, mais paga. Assim, pondere cuidadosamente todos os fatores e certifique-se de que faz as escolhas mais vantajosas para si.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.