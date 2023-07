Como reduzir o custo de manutenção da conta bancária?

© Leonel de Castro

Ter uma conta no banco implica alguns custos, nomeadamente no que toca à manutenção da mesma. A comissão de manutenção é o valor pago pelos serviços prestados e serviços disponibilizados pelas instituições.

Apesar de o Governo ter aprovado um diploma que coloca um travão às comissões bancárias consideradas abusivas, a comissão de manutenção de conta é um encargo que se mantém na maioria dos bancos.

Comece por fazer um levantamento de todas as suas contas e encerre aquelas que não utiliza regularmente.

Depois, para pagar menos, deve fazer comparações entre as comissões de vários bancos. Pode encontrar ofertas mais vantajosas e até ser uma opção mudar de banco. Regra geral, os bancos que operam totalmente online são os que costumam cobrar menos comissões de manutenção..

Pode recorrer ao comparador de comissões do Banco de Portugal, para comparar os custos das comissões em cada instituição bancária nacional, tradicional ou online.

Existe ainda a possibilidade de o banco isentar o cliente - ou fazer um desconto - das comissões de gestão da conta à ordem no caso de domiciliar o ordenado ou de a sua conta estiver associada à de um familiar que já é cliente do banco.

Alguns bancos isentam também o pagamento das comissões de manutenção de conta no caso de os clientes terem um património financeiro na instituição superior a um determinado valor. Saiba, contudo, que só é considerado património financeiro o montante aplicado em produtos de poupança ou investimento, como depósitos a prazo, fundos de investimento, seguros de capitalização, carteira de títulos e planos de poupança.

Para reduzir este encargo mensal, pode ainda optar por uma conta de serviços mínimos bancários. É um tipo de conta à ordem que permite ao titular aceder a um conjunto de serviços bancários básicos - detenção de um cartão de débito, possibilidade de movimentação da conta através de um ATM ou homebanking, realização de transferências interbancárias, pagamentos, entre outros - a um custo mais reduzido do que o normal.

Conta de serviços mínimos bancários: Quem pode ter acesso?

As contas de serviços mínimos bancários permitem aceder a uma série de serviços básicos a um custo mais reduzido. Para aceder a uma conta de serviços mínimos não pode ser titular de mais nenhuma conta de depósito à ordem.

Mas, de acordo com o Banco de Portugal, há exceções:

- Uma pessoa singular que tenha outras contas de depósito à ordem pode ser co-titular de uma conta de serviços mínimos bancários com uma pessoa com mais de 65 anos ou com um grau de invalidez permanente igual ou superior a 60% que não tenha outras contas;

- A pessoa que já seja co-titular de uma conta de serviços mínimos bancários com uma pessoa com mais de 65 anos ou com um grau de invalidez permanente igual ou superior a 60% pode aceder individualmente a uma conta de serviços mínimos bancários, se não tiver outras contas de depósito à ordem;

- O cliente que foi notificado de que a sua conta de depósito à ordem será encerrada pode solicitar a abertura de uma conta de serviços mínimos bancários.

Este tipo de conta permite um conjunto de serviços bancários considerados essenciais a um custo relativamente reduzido. Os encargos cobrados anualmente aos clientes com serviços mínimos bancários não podem exceder 1% do valor do indexante dos apoios sociais (equivalente a 4,80 euros em 2023).