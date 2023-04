Combustível simples ou aditivado, qual compensa mais usar? (Imagem de arquivo) © OE RAEDLE/AFP

Numa altura em que a inflação e a subida dos juros fazem reduzir o poder de compra das famílias, poupar torna-se cada vez mais importante.

O combustível é uma das despesas mensais que entram no orçamento de muitos. Existem várias formas para poupar no combustível, mas a discussão entre combustível simples ou aditivado mantém-se.

Por um lado, há quem defenda que o combustível aditivado tem benefícios que compensam a longo prazo, apesar do preço mais elevado. Mas também há quem defenda que estas vantagens acabam por não compensar a diferença de preço, especialmente nos tempos que correm. Afinal, qual compensa mais usar? Não há uma resposta certa.

Qual é a diferença entre combustível simples e aditivado?

Além da diferença entre preços - sendo o combustível aditivado mais caro -, combustíveis aditivados contam com substâncias extra na sua composição, que fazem com que não tenham tantas impurezas.

Atenção que, os combustíveis simples também têm aditivos, mas em pequenas proporções. Ou seja, têm as proporções suficientes para cumprirem as normas ambientais da União Europeia.

Assim, desde que respeite as normas vigentes, o combustível simples cumpre todas as exigências mínimas de qualidade e desempenho.

Hoje em dia, algumas marcas promovem os seus combustíveis aditivados, afirmando que melhoram o desempenho do motor, permitem andar mais com menos consumo de combustível, enquanto protegem o motor e são menos nocivos para o ambiente. De qualquer modo, os postos de abastecimento são, de qualquer modo, obrigados a "comercializar combustíveis simples - gasolina e gasóleo rodoviários", de acordo com o decreto de Lei nº. 6/2015.

Qual o melhor tipo de combustível para o seu carro?

Não existem muitos estudos que comparam combustíveis simples e aditivados. Há vários testes feitos por amantes de automóveis, porém falta um rigor científico e podem ter os seus resultados alterados por vários fatores, como diferentes percursos, diferentes condições do carro, entre outros.

Por isso, a resposta é: depende. Depende da utilização que faz do seu veículo e da gestão do seu orçamento familiar.

Dicas para poupar combustível

A Direção-Geral de Energia e Geologia dá alguns conselhos para que faça uma condução mais eficiente, de modo a reduzir o consumo de combustível. Estas dicas vão permitir não só poupar algum dinheiro, como também ajudar a proteger o ambiente.

- Mantenha o carro bem afinado e verifique o nível do óleo regularmente;

- Verifique a pressão dos pneus todos os meses;

- Evite o transporte de bagagem no tejadilho. As características aerodinâmicas do veículo alteram-se, tendo impacto no consumo de combustível, que aumenta;

- Retire a carga desnecessária do porta-bagagens e assentos traseiros;

- Conduza a uma velocidade o mais regular possível;

- Cumpra os limites de velocidade. Além de contribuir para a segurança rodoviária, vai perceber que irá economizar combustível;

- Não use o automóvel em pequenas distâncias. O consumo é superior até que o motor atinja a temperatura de funcionamento normal, o que não acontece em curtas distâncias;

- Em ponto morto, o motor está a consumir. O carro engatado, sem estar em aceleração não consome. Por isso, adeque as descidas e travagens a este princípio;

- Escolha o melhor percurso nas suas deslocações. Pode recorres a aplicações de GPS que lhe indicam os caminhos mais económicos;

- Adapte a sua velocidade ao tráfego e evite as mudanças de faixa de circulação;

- Utilize o ar condicionado apenas quando necessário;

- Comece a conduzir logo após ligar o motor e desligue-o quando estiver parado por mais de um minuto;

- Considere a partilha do automóvel para trabalho ou lazer;

- Sempre que seja possível, utilize transportes públicos.