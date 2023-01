Comece o ano 2023 com as suas contas arrumadas © ALAIN JOCARD / AFP

O início de um novo ano é a altura ideal para planear a gestão das suas finanças. O cenário de subida de juros e de inflação fez aumentar o custo de vida das famílias portuguesas, por isso, é essencial fazer este planeamento, mas evitar surpresas desagradáveis.

Em primeiro lugar é importante informar-se sobre quanto vai receber de salário líquido no próximo ano e perceber se chegará para cobrir as despesas do seu agregado familiar. Isto porque, com as alterações nas tabelas de retenção na fonte de IRS e aumento do salário mínimo nacional, vai haver mudanças.

Sabendo os seus rendimentos, é mais fácil começar a construir o orçamento mensal da família. Para isso, pode conferir o valor dos nossos rendimentos para 2023, considerando todas as novas alterações, com o Simulador de Salário Líquido, ou, no caso de ser pensionista, o Simulador de Pensão Líquida.

Faça um orçamento mensal

Traçar um orçamento mensal é fundamental para ter uma imagem clara de onde está a gastar o seu dinheiro.

Deve colocar todas as suas despesas fixas e estipular um valor máximo para os gastos variáveis, por área. Deve ainda ter em conta os pagamentos que possam ser pontuais, como os impostos. Depois, é necessário depois contrapor este balanço com os rendimentos que a família recebe e analisar se são suficientes face às despesas.

Perante este orçamento, vai tornar-se mais fácil cortar nos gastos que não são essenciais para alcançar alguma folga orçamental e conseguir alguma poupança.

Torne a poupança numa prioridade

Encarar a poupança como uma prioridade significa que não deve esperar pelo fim do mês para colocar dinheiro de parte. O ideal é que o faça assim que recebe o seu salário e de forma automática, para que não se esqueça.

Ao poupar desta forma, no início do mês, deixa de contar com esse dinheiro para pagar as suas despesas e garante que poupa todos os meses.

Antecipe o aumento da prestação do crédito habitação

É expectável que o cenário de juros altos se mantenha e, tendo em conta que a prestação do crédito habitação é, por norma, a despesa que mais pesa no orçamento, é importante antecipar eventuais subidas.

Para isso, deve ter em conta fatores como: a o prazo da taxa Euribor do crédito (se é de 3, 6 ou 12 meses); o capital que ainda tem em dívida; o spread do contrato; a quantidade de prestações que ainda tem por liquidar; e o valor da Euribor aplicado à revisão da prestação. Depois deve informar-se sobre a média mensal da Euribor. A partir daí, e tendo em consideração os fatores mencionados, pode simular a variação da Euribor no crédito habitação. Assim, vai conseguir perceber quanto vai aumentar a sua prestação da casa.

Pondere a consolidação de créditos

No caso de ter vários créditos em mãos, além do empréstimo da casa, - créditos pessoais, crédito automóvel, cartões de crédito, entre outros - pode aliviar a despesa mensal através da consolidação de créditos.

Esta opção permite-lhe juntar todos os créditos num só com condições mais vantajosas. Normalmente, traduz-se numa única prestação mais baixa do que a soma das anteriores.

Consolidar créditos vai fazê-lo ganhar folga orçamental e a poupança pode chegar aos 60%.

Reveja e renegocie contratos e serviços

No início do ano, deve também dar uma volta à sua carteira de contratos - telecomunicações, eletricidade, entre outros - e seguros. Se pedir uma revisão das condições dos contratos e seguros que tem atualmente, pode conseguir propostas melhores e preços mais baixos.

Além disso, no caso de não ficar satisfeito com a renegociação, pode também ponderar transferir os produtos de instituição ou operadora, de forma a ter prestações menos onerosas e até melhores condições.

Invista para poupar mais à frente

Por fim, deve ainda ponderar investir em produtos que maximizem a sua poupança a médio/longo prazo. Seja investimentos em produtos financeiros ou em eficiência energética, por exemplo.

Ao investir em produtos financeiros, pode optar, por exemplo, por um Plano Poupança-Reforma (PPR), Certificados de Aforro, depósitos a prazo, entre outros.

Já no que toca à eficiência energética, para tornar a sua casa mais eficiente e reduzir na fatura da eletricidade, pode ponderar a instalação de janelas eficientes, a compra de aparelhos mais eficientes e que não consumam tanta energia, ou a instalação de painéis solares, no caso de tiver uma moradia. É certo que num momento inicial, esta opção pode ser um investimento avultado, mas a poupança a longo prazo irá compensar.