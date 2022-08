Como aceder aos manuais escolares gratuitos?

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Dinheiro Vivo 11 Agosto, 2022 • 13:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os vales para o levantamento dos manuais escolares gratuitos para o próximo ano letivo começaram a 2 de agosto - para os 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 8.º e 11.º anos - e a 9 de agosto - para os 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º e 12.º anos.

Para ter acesso aos manuais escolares de forma gratuita, os encarregados de educação têm de se registar na plataforma eletrónica MEGA - Manuais Escolares Gratuitos. Neste artigo, esclarecemos as suas dúvidas.

Leia também:

Continente arranca com encomendas de manuais escolares com descontos

Primark congela preços de mais de mil peças de roupa para crianças

Aulas começam na segunda semana de setembro nos dois próximos anos

Pode aceder à plataforma MEGA de duas formas: através do site manuaisescolares.pt ou da aplicação móvel Edu Rede Escolar.

Como se faz o registo na plataforma MEGA?

O registo na plataforma MEGA é realizado habitualmente no mês de julho, na área do encarregado de educação, indicando o nome, o email e uma palavra-passe. Após este registo, é apresentada a página de login da conta do encarregado de educação.

Nessa página, deve introduzir as credenciais de acesso: email e palavra-passe. No passo seguinte, tem de ler e aceitar os termos de utilização da plataforma, que referem que os manuais atribuídos devem ser entregues à escola, em bom estado, no final do ano letivo a que se destinam.

De seguida, é necessário validar o número de contribuinte (NIF), através de login no Portal das Finanças, para garantir que corresponde efetivamente ao do encarregado de educação.

Se já está registado na plataforma, mas não se lembra da palavra-passe, pode pedir o envio de uma nova palavra-passe, através da funcionalidade "Recuperar palavra-passe".

Como funciona?

A partir da plataforma, os encarregados de educação têm acesso aos dados escolares dos seus educandos, assim como aos vouchers correspondentes aos respetivos manuais escolares. Só tem de descarregar os vouchers ou apresentá-los em formato digital e depois os manuais podem ser levantados nas livrarias aderentes (caso sejam atribuídos manuais novos), ou na escola (caso sejam atribuídos manuais reutilizados).

Se não conseguir visualizar os seus educandos, certifique-se, junto da escola, de que as listas das turmas já se encontram publicadas, que está registado na escola como encarregado de educação e que o seu NIF está corretamente inserido. Mas, se ainda assim, não conseguir visualizar os vales, é porque ainda não estão disponíveis. Receberá uma notificação por email, assim que os mesmos estejam disponíveis.

O NIF a constar nas plataformas locais tem de ser o do encarregado de educação, o mesmo que vai ficar registado no ato da matrícula.

Se não tiver como aceder à internet, deve dirigir-se à escola onde o seu educando está matriculado e solicitar os vales em papel.

Quais são as livrarias aderentes?

Para saber quais são as livrarias aderentes - físicas e online -, deve consultar a plataforma MEGA. Basta clicar em "Livrarias Aderentes", no topo da página principal, e pesquisar por uma localidade ou diretamente pelo nome da livraria. Há ainda a possibilidade de interagir com um mapa.

Calendário escolar para 2022/23 já está disponível

O Ministério da Educação já publicou o novo calendário escolar para os anos letivos de 2022/23 e 2023/24. Fique a par de todas as datas.

"Com o objetivo de dar condições de maior previsibilidade de trabalho às escolas e às famílias, o presente despacho vem inovadoramente fixar um calendário escolar plurianual, para vigorar nos anos letivos de 2022 -2023 e de 2023 -2024", pode ler-se no despacho publicado em Diário da República.

Assim, nos dois próximos anos, as aulas nos estabelecimentos de ensino públicos começam na segunda semana de setembro para todos os alunos, desde o pré-escolar até ao ensino secundário.

No próximo ano, nas escolas onde ainda se aplicam os três períodos de aulas, o primeiro período termina a 16 de dezembro. As aulas recomeçam depois a 3 de janeiro e terminam a 31 de março. O terceiro período começa a 17 de abril mas o seu término varia de acordo com o ano letivo dos alunos.

Os primeiros alunos a acabar as aulas serão os mais velhos, devido às provas nacionais. Para os alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos a escola termina a 7 de junho.

Uma semana depois, a 14 de junho, terminam as aulas para os estudantes do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. Já os mais novos, do pré-escolar e do ensino básico, têm escola até 30 de junho.