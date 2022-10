Como alterar o IBAN nas Finanças e na Segurança Social (Imagem de arquivo) © Paulo Spranger

Os apoios às famílias anunciados pelo Governo no pacote para compensar o impacto do aumento dos preços serão pagos por transferência bancária a partir de 20 de outubro.

Em causa está o apoio excecional aos rendimentos que será de 125 euros por titular adulto - com rendimentos brutos mensais até 2700 euros - e de 50 euros por dependente até aos 24 anos de idade (inclusivamente), ou sem limite de idade no caso dos dependentes por incapacidade.

Para receber os apoios, só tem de ter o seu IBAN atualizado no Portal das Finanças e da Segurança Social Direta. É que serão estas duas entidades que estão encarregues de processar os apoios.

Neste artigo, explicamos-lhe como consultar, alterar ou registar o seu IBAN nestas plataformas.

IBAN no Portal das Finanças

Para consultar, alterar ou registara o seu IBAN no Portal das Finanças, só tem de seguir quatro passos.

Em primeiro lugar, aceda ao Portal das Finanças e escolha a "secção IBAN" que lhe surge logo no ecrã principal. Depois clique em "Aceder".

Também pode escrever "IBAN" na barra de pesquisa do portal e o sistema vai direcioná-lo para a página correta.

Em seguida, deve entrar no portal com recurso às suas credenciais - número de contribuinte e senha de acesso.

No ecrã, vai surgir-lhe a informação "Alteração de IBAN". Deve clicar no botão "Alterar" e digitar o IBAN que quer associar. Depois só tem de submeter as alterações.

Se não tinha qualquer IBAN registado, a página aparece em branco. Deve digitar os códigos nos campos respetivos: o código país é, em Portugal, o "PT50" e é a parte inicial do seu IBAN. Depois, digite o NIB com 21 algarismos. A seguir clique em "Alterar" e depois "Submeter".

IBAN na Segurança Social Direta

Para alterar ou registar o seu IBAN no portal da Segurança Social Direta deve entrar na plataforma, com os seus dados de acesso. Depois, escolha "Perfil" e selecione a opção "Conta Bancária".

Se não tem uma conta bancária registada na Segurança Social, ou tem e quer alterar, clique em "Indicar nova conta".

Depois deve indicar os dados da conta que quer associar à Segurança Social ou alterar os dados da que já possui. No final, clique em "Gravar" e o processo está concluído.

Ao alterar o IBAN, esta alteração será válida para todas as prestações que estiver, ou vier a receber.

Alterar o IBAN presencialmente

Se não tem acesso à internet ou prefere tratar deste tipo de assuntos de forma presencial, só tem de se dirigir a um balcão das Finanças ou da Segurança Social para o fazer.

Para marcar um atendimento nas Finanças por telefone deve utilizar o número 217 206 707, todos os dias úteis das 09h00 às 19h00.

A marcação do atendimento é confirmada por mensagem SMS ou na caixa de correio eletrónico.

No caso da Segurança Social, tem de preencher o "Modelo MG 2 - DGSS: Pedido de Alteração de Morada ou de Outros Elementos" (disponível aqui). Precisa de levar consigo:

- O comprovativo do IBAN (documento da instituição bancária comprovativo do IBAN, emitida pelo banco ou fotocópia da primeira folha da caderneta bancária onde conste, como titular da conta);

- Um documento de identificação civil válido (Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade, Passaporte ou, no caso de cidadão estrangeiro, deve apresentar Cartão de Cidadão estrangeiro ou título de residência;

- Um documento onde conste o número de beneficiário ou pensionista (apenas no caso de não ter Cartão de Cidadão).