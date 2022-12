Como encontrar postos de combustível mais baratos (Imagem de arquivo)

Dinheiro Vivo 15 Dezembro, 2022 • 00:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois da escalada de preços dos combustíveis a que temos vindo a assistir ao longo do ano, nas últimas semanas, o cenário tem revertido.

Os preços dos combustíveis sofreram esta semana uma descida significativa, estando já abaixo dos valores pagos em bomba antes do início da guerra na Ucrânia.

Ainda assim, tendo em conta o contexto atual de inflação, as famílias veem os seus orçamentos apertados e poupar torna-se cada vez mais essencial. Por isso, preparámos uma lista de comparadores e ferramentas onde pode saber onde encontrar o combustível mais barato.

Preço dos Combustíveis Online

O Preço dos Combustíveis Online é um portal público da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Para além dos preços, este portal disponibiliza também informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Além disso, é ainda possível apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.

Mais Gasolina

O Mais Gasolina foi o primeiro site dedicado aos preços dos combustíveis a surgir em Portugal. Neste site, pode encontrar os postos com a gasolina, gasóleo ou GPL mais baratos. Os preços são atualizados regularmente pela comunidade que conta com consumidores, revendedores e colaboradores de postos de abastecimento.

Mas não só. Também é possível consultar as estatísticas e dados históricos dos preços médios em Portugal. Além disso, pode ainda usar um comparador para verificar se compensa um desvio para abastecer num posto mais barato.

KuantoKusta

O KuantoKusta é um marketplace e portal de comparação de preços dos mais variados produtos. O combustível não é exceção. Neste portal, pode encontrar os postos com o combustível mais barato consoante a sua localização.

Pode ainda ter acesso a gráficos com os preços médios das gasolineiras e ainda a evolução de preços do barril de Brent e dos combustíveis.

TuGas

Existem também aplicações para telemóvel, como a TuGas, que permitem aos utilizadores não só saberem quais as bombas de gasolina mais perto do local onde estão, como também comparar preços e definir a pesquisa pelas mais baratas.

Dicas para poupar combustível

A DGEG dá alguns conselhos para que faça uma condução mais eficiente, de modo a reduzir o consumo de combustível. Estas dicas vão permitir não só poupar algum dinheiro, como também ajudar a proteger o ambiente.

- Mantenha o carro bem afinado e verifique o nível do óleo regularmente;

- Verifique a pressão dos pneus todos os meses;

- Evite o transporte de bagagem no tejadilho. As características aerodinâmicas do veículo alteram-se, tendo impacto no consumo de combustível, que aumenta;

- Retire a carga desnecessária do porta-bagagens e assentos traseiros;

- Conduza a uma velocidade o mais regular possível;

- Cumpra os limites de velocidade. Além de contribuir para a segurança rodoviária, vai perceber que irá economizar combustível;

- Não use o automóvel em pequenas distâncias. O consumo é superior até que o motor atinja a temperatura de funcionamento normal, o que não acontece em curtas distâncias;

- Em ponto morto, o motor está a consumir. O carro engatado, sem estar em aceleração não consome. Por isso, adeque as descidas e travagens a este princípio;

- Escolha o melhor percurso nas suas deslocações. Pode recorres a aplicações de GPS que lhe indicam os caminhos mais económicos;

- Adapte a sua velocidade ao tráfego e evite as mudanças de faixa de circulação;

- Utilize o ar condicionado apenas quando necessário;

- Comece a conduzir logo após ligar o motor e desligue-o quando estiver parado por mais de um minuto;

- Considere a partilha do automóvel para trabalho ou lazer;

- Sempre que seja possível, utilize transportes públicos.