Dinheiro Vivo 15 Maio, 2023 • 07:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Gastos inesperados podem acontecer a qualquer um. Por isso, é fundamental ter um fundo de reserva de emergência.

No vídeo desta semana, a especialista em Finanças Pessoais Ariana Nunes explica-lhe como conseguir criar um fundo de seis mil euros em apenas 18 meses.

É o mais recente episódio desta parceria com o Dinheiro Vivo, com um novo tema todas as segundas-feiras, para ajudar os leitores a melhorar a gestão das suas finanças.

Ariana Nunes, do canal Renda Maior, no Youtube, e autora do livro Multiplique o Seu Dinheiro, da Marcador, publica aqui o sétimo vídeo de Finanças Pessoais.

Há duas semanas, a especialista em Finanças Pessoais revelou algumas dicas para gozar uns bons dias de férias sem gastar muito dinheiro

Na próxima semana há novos temas.

Assista ao vídeo no topo do artigo.