Dinheiro Vivo 12 Junho, 2023 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sabe a diferença entre fundos PPR e seguros PPR? Se está a pensar em investir nestes instrumentos de poupança fique conhecer quais as diferenças e vantagens.

É o mais recente episódio desta parceria com o Dinheiro Vivo, com um novo tema todas as segundas-feiras, para ajudar os leitores a melhorar a gestão das suas finanças.

Ariana Nunes, criadora do canal Renda Maior, no ​​​​​​​Youtube, e autora do livro Multiplique o Seu Dinheiro, da Marcador, publica aqui mais um vídeo de Finanças Pessoais.