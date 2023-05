Dinheiro Vivo 29 Maio, 2023 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Ter algum dinheiro extra pode ser uma ajuda preciosa no rendimento mensal. Seja para fazer face às despesas, para investir ou para construir uma poupança.

Se não sabe por onde começar, no vídeo desta semana, a especialista em Finanças Pessoais, Ariana Nunes, explica-lhe várias estratégias para conseguir, de forma simples, aumentar o seu rendimento.

É o mais recente episódio desta parceria com o Dinheiro Vivo, com um novo tema todas as segundas-feiras, para ajudar os leitores a melhorar a gestão das suas finanças.

Ariana Nunes, criadora do canal Renda Maior, no Youtube, e autora do livro Multiplique o Seu Dinheiro, da Marcador, publica aqui mais um vídeo de Finanças Pessoais.