Como pai ou mãe já pensou como vai conseguir pagar a carta de condução ou as propinas da universidade dos seus filhos mais pequenos quando forem maiores de idade?

No vídeo desta semana, a especialista em Finanças Pessoais Ariana Nunes explica-lhe como criar uma reserva financeira para as suas crianças. E quanto mais cedo for constituído este fundo tanto melhor porque, assim, pode aproveitar o tempo com os juros compostos que vão ajudar a multiplicar o dinheiro que tem investido.

É o mais recente episódio desta parceria com o Dinheiro Vivo, com um novo tema todas as segundas-feiras, para ajudar os leitores a melhorar a gestão das suas finanças.

Ariana Nunes, do canal Renda Maior, no Youtube, e autora do livro Multiplique o Seu Dinheiro, da Marcador, publica aqui o oitavo vídeo de Finanças Pessoais.

Na semana passada, a especialista em Finanças Pessoais mostrou como é possível criar um fundo de reserva de emergência para gastos inesperados.

Na próxima semana há novos temas.

Assista ao vídeo no topo do artigo.