Como manter a sua casa segura durante as férias

São muitas as famílias que aproveitam as férias para rumar a um novo destino para uns dias de descanso. Durante as férias ou em ausências mais prolongadas, é importante ter alguns cuidados de forma a manter a sua casa segura.

As ameaças à segurança podem estar em acidentes - como fugas de gás ou água ou mesmo pequenos curto-circuitos que podem transformar-se em grandes problemas -, mas também na possibilidade de um assalto.

Saiba como pode proteger a sua casa para ir de férias descansado.

Deixe as portas e janelas fechadas

Pode parecer uma dica óbvia, mas também das mais fáceis de colocar em prática, por isso, é importante não descurar. Antes de sair, seja de férias, seja por períodos mais curtos de tempo, tranque as portas e janelas, mesmo as que se encontram em andares superiores, pois os ladrões podem conseguir aceder.

Porém, se possível, mantenha as persianas ligeiramente abertas. Janelas completamente fechadas transmitem uma ideia de casa desabitada.

Desligue o máximo de equipamentos da tomada

Antes de ir de férias, não se esqueça que não deve apenas tirar os aparelhos do stand by, mas também desligá-los da tomada. Não só por uma questão de eficiência energética, mas também para evitar sobrecargas de energia. Destra forma, vai evitar possíveis curto-circuitos.

Para além disso, pode mesmo desligar determinados circuitos do quadro elétrico e garantir que não há circulação de energia em certas áreas da casa. No caso de não poder desligar o quadro elétrico, lembre-se de desligar aparelhos como o termoacumulador, por exemplo, que continua a consumir mesmo não estando a ser usado. Se mantiver este eletrodoméstico desligado durante um longo período, não se esqueça de colocá-lo numa temperatura elevada (70.º ou 80.º graus) durante duas a cinco horas, quando voltar a ligá-lo. Desta forma, garante que elimina quaisquer vestígios de legionella.

Desligue a água e o gás

Evite fugas de água e gás desligando a alimentação destes sistemas no quadro. Assim, perante o incidente de uma fuga, evitará uma situação mais grave como uma inundação ou um incêndio.

Peça a um vizinho para recolher o correio

Se conhecer os seus vizinhos e estes forem pessoas da sua confiança, pode fazer sentido pedir-lhes que estejam atentos à casa durante a sua ausência e que recolham o correio, para que este não se acumule no exterior e transmita a ideia de que a casa está inabitada.

Uma caixa de correio cheia costuma ser um sinal usado por ladrões para identificar uma casa vazia. Por isso, é importante tentar eliminar quaisquer sinais exteriores de uma habitação sem movimento em época de férias grandes.

Caso tenha um lugar de estacionamento, principalmente no exterior, peça a um amigo ou familiar que estacione lá o carro. Caso deixe o seu carro em casa, peça então para que, de vez em quando, o retirem e deem uma volta antes de o voltarem a estacionar. Um simples cuidado que vai dar a ideia de que se encontra alguém em casa, mantendo-a segura.

Invista num sistema de alarme

Considere o investimento num sistema de segurança com alarme, ligação à segurança e à polícia, detetor de movimentos, câmara e alarme sonoro. As possibilidades hoje em dia são vastas, mas investir num sistema de segurança com alarme ligado a uma central durante 24 horas, que avise também a polícia em caso de ocorrência, pode ajudar a evitar despesas avultadas, se houver um assalto.

Atualmente, estes sistemas podem ser controlados de forma remota, através de um smartphone, para um maior conforto do utilizador. Também a colocação de uma placa que informa que o local está protegido poderá dissuadir os criminosos de cometer um delito.

Para além disso, investir num sistema de segurança tem a vantagem de estar a investir na segurança da sua casa ao longo de todo o ano e não apenas durante as férias do verão.

Não deixe bens valiosos visíveis

É importante não deixar objetos de valor visíveis do exterior da casa, pois pode aumentar o interesse na intrusão.

Mesmo no que diz respeito àqueles que não são visíveis do exterior pondere colocá-los num cofre ou num compartimento mais secreto ou oculto. Joias, dinheiro ou até mesmo computadores devem ser retirados dos sítios mais acessíveis onde estão para uso no dia-a-dia. Assim, num cenário em que um intruso entra em sua casa para a assaltar, estes objetos não estarão tão acessíveis.

Coloque sensores de luz automáticos

Se possível, assegure que a iluminação exterior durante a noite está ligada. Ter algum ponto de luz externa reduz o risco de roubo. Assim como no interior da habitação.

Pode até instalar luzes exteriores de presença com temporizador automático. Isto pode ser uma opção para que a casa se mantenha iluminada, mesmo de noite. Dessa forma, dá a parecer que a casa está habitada, mesmo quando está ausente.

Controle as publicações nas redes sociais

Na era da partilha de informação, é difícil resistir a publicar nas redes sociais uma fotografia do local onde estamos de férias. Dar a entender que está de férias é, muitas vezes, inevitável, mas pode ser prejudicial revelar quantos dias estará fora e se está ou não num destino longínquo. Estas informações são o suficiente para abrir espaço àqueles que procuram alvos para assaltar.

O melhor mesmo é não partilhar os seus planos de viagem ou fotografias que comprovem que está longe de casa.