Como não gastar mais do que devia no fim de ano

Já faltam poucos dias para o final do ano. O cenário económico que se vive atualmente de inflação elevada e de aumento dos juros pode não ser o mais favorável para grandes festas. Saiba então como é possível celebrar a passagem de ano, gastando pouco dinheiro.

Para poupar na noite de Reveillon, o primeiro passo é optar por uma festa caseira com familiares ou amigos. Fazer a festa em casa não só ajuda a poupar como promove a relação mais próxima com os que lhe são mais queridos. Todos ficam num ambiente confortável e mais familiar e podem fazer a festa como bem entenderem.

Neste artigo, deixamos algumas dicas para fazer a festa sem grandes gastos.

Todos contribuem para o jantar

Peça aos seus convidados para trazerem uma "especialidade" gastronómica, seja uma entrada, sobremesa ou até mesmo prato. Pode até fazer uma lista partilhada daquilo com que cada um se compromete a levar para que a ementa seja mais variada. Por ser uma responsabilidade de todos, para além de ter uma ementa variada, vai poder também apreciar os dotes culinários de cada um.

Com esta dica vai aliviar a despesa, repartindo-a por todos e pode ter a certeza que terá uma mesa recheada a um baixo custo.

Faça numa festa temática

As festas caseiras não têm de ser aborrecidas. Porque não criar uma noite temática para a passagem de ano? Existem soluções para todos os gostos e estilos - a criatividade não tem limites -, como, por exemplo uma festa dos anos 20 ou dos anos 90 ou uma festa relacionada com um país à sua escolha (noite mexicana, noite brasileira, entre outras). Pode até apostar em algo mais específico como filmes, séries, livros, ou momentos marcantes da história e adaptá-los à festa.

E no que diz respeito ao guarda-roupa e decoração, só tem de aproveitar o que tem em casa e dar-lhe uso. Pode inspirar-se em plataformas como o Pinterest, por exemplo.

Faça uma noite de jogos

Uma ótima forma de dar uma boa festa, com bastante entretenimento e sem gastar muito dinheiro pode ser criar uma noite de jogos, onde os adultos e as crianças podem conviver e divertir-se.

Não faltam jogos diferentes que despertam o interesse de todos. Pode sempre escolher os tradicionais jogos de cartas ou tabuleiro, como por exemplo o monopólio, aos jogos de mímica, desenho ou até videojogos com multijogadores. As opções são tantas que o mais difícil pode ser selecionar as melhores opções para a passagem de ano.

E se não tem muitos jogos e não pretende gastar dinheiro a adquiri-los para essa noite, peça a amigos ou familiares jogos emprestados. Desta forma não tem que gastar dinheiro na aquisição de jogos e vai conseguir criar um ambiente descontraído com várias atividades.

Poupe na decoração

Faça uma pesquisa em casa e veja o que pode aproveitar para a decoração da festa. Sejam enfeites de Natal, como fitas ou luzes, ou até acessórios carnavalescos, com uma boa dose de criatividade pode decorar a sua festa de passagem de ano.

Dê uma nova vida ao seu guarda-roupa

Evite gastar dinheiro em roupa para a noite de passagem de ano. A ocasião é de festa e as coleções das lojas apelam ao tema, mas pode sempre puxar pela sua imaginação e criar novas combinações com peças que já tem no armário.

Se mesmo assim achar que uma peça de roupa nova até que vinha mesmo a calhar, opte por acessórios. Sejam uns brincos, um lenço ou um cinto, podem fazer toda a diferença no seu visual.

Crie uma playlist

Com a ajuda de familiares e amigos, compile músicas e crie playlists partilhadas para servirem de som ambiente durante o jantar e para animar a passagem de ano durante o resto da noite. E se tiver amigos que toquem instrumentos ou cantem, porque não desafiá-los para um pequeno concerto ao vivo?

Pode também optar por karaoke. Existem várias aplicações ou pode até usar o Youtube.

Não se esqueça dos registos fotográficos

Não se esqueça de registar todos os momentos. Hoje em dia, tirar uma fotografia ou gravar um vídeo está à distância de um clique no telemóvel. Por isso, use e abuse dessas funcionalidades. As memórias são a única coisa que não deve poupar. Afinal, o que interessa são os momentos bem passados em família e entre amigos.

Além disso, estas recordações podem sempre servir de inspiração para os próximos anos.