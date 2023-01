Como pedir senha das Finanças? Veja passo a passo

© Artur Machado/Global Imagens

Conheça todos os passos para pedir a sua senha das Finanças.

Porque deve ter a senha das Finanças?

O acesso aos serviços fiscais tornou-se mais simples e prático com a criação do Portal das Finanças, a plataforma online da Autoridade Tributária e Aduaneira.

Com os serviços disponíveis online, poupa tempo ao tratar dos seus assuntos fiscais, já que o pode fazer no conforto de sua casa e evita as habituais filas nos departamentos das Finanças. Para aceder ao Portal das Finanças precisa apenas da sua senha de acesso. Descubra como pedir, alterar ou recuperar.

Guia para pedir a senha do Portal das Finanças

Se é a primeira vez que vai pedir a senha de acesso ao Portal das Finanças, o processo não podia ser mais simples. Tudo o que precisa de fazer é seguir estes passos:

1. Registar-se no Portal das Finanças

Caso nunca tenha acedido ao Portal das Finanças, o primeiro passo é registar-se na plataforma. Para isso, terá de preencher o formulário de adesão com os seus dados pessoais, como número de identificação fiscal (NIF), número de telefone/telemóvel, e-mail e morada fiscal.

Depois, terá de responder a uma pergunta secreta, que será essencial caso necessite de recuperar a sua senha de acesso.

2. Esperar pelo envio da senha

Após ter feito o registo, a Autoridade Tributária irá enviar a senha de acesso para a sua morada fiscal através dos CTT, não sendo possível enviar por correio eletrónico ou para outro endereço. O tempo de espera para receber a carta na sua caixa de correio é de 5 dias úteis.

Caso não receba a sua senha de acesso neste período, deverá perceber em que estado se encontra o seu pedido, dirigindo-se ao Serviço das Finanças mais perto de si ou ligar para o centro de atendimento telefónico da Autoridade Tributária.

3. Confirmar senha de acesso

Ao receber a password pelo correio, deve confirmar a sua senha de acesso no Portal das Finanças, na barra "Iniciar Sessão", que fica no canto superior direito da plataforma. A partir deste momento, está apto para utilizar todos os serviços das Finanças online.

Precisa de alterar a senha das Finanças?

Se sentir que a sua senha de acesso pode ter sido comprometida, ou se pretende mudar por algo mais simples de memorizar, pode fazê-lo também online com estes passos.

1. Aceder ao Portal das Finanças

Para alterar a sua senha de acesso, terá de entrar na sua área do Portal das Finanças e escrever na barra de pesquisa "Alterar Dados de Acesso". Selecione a opção apresentada e preencha o formulário indicado, ficando automaticamente com uma nova senha.

2. Definir a nova senha

A senha de acesso das Finanças deverá conter entre 8 e 16 caracteres, podendo conter algarismos e letras. Caracteres especiais como "ç" ou "õ" não são válidos. Nesta opção do Portal das Finanças, pode alterar ainda o código de acesso telefónico e a pergunta e resposta de segurança.

Recuperar a senha das Finanças: como fazer?

Se por algum motivo se esqueceu ou ficou bloqueado do site das Finanças, pode recuperar a senha seguindo alguns passos simples.

1. Pedir reemissão de uma nova senha

Em caso de esquecimento da senha, terá de aceder ao Portal das Finanças e, na barra de pesquisa, deverá procurar "Recuperar Senha" e selecionar a opção. Em seguida, deverá colocar o seu NIF e responder à pergunta secreta que escolheu no momento do registo na plataforma.

2. Escolher método de envio

Caso tenha o seu telemóvel validado no Portal das Finanças, poderá optar por recuperar a sua senha através de um código de seis dígitos que será enviado por SMS. Depois, é só confirmar o código que recebeu no portal e irá redefinir a sua senha de acesso imediatamente. Se não tiver o seu telemóvel adicionado à conta, selecione o modo "carta" e será enviada, por correio, uma nova senha, no prazo de cinco dias úteis.

Cuidados a ter com a senha do Portal das Finanças

Tal como acontece com qualquer outra informação pessoal e sensível, é importante ter alguns cuidados para garantir que mais ninguém tem acesso às suas informações fiscais. Para garantir que faz uma utilização segura e não cair em burlas, é importante estar informado sobre alguns procedimentos básicos de segurança. Assim, tome nota de alguns cuidados:

. Não partilhe a sua senha;

. Nunca associe à sua conta um número de telemóvel que não seja o seu, ou que desconhece;

. Não siga instruções de desconhecidos;

. Nunca clique em links recebidos por email ou SMS;

. Se perder o seu telemóvel associado à conta nas Finanças altere os acessos imediatamente;

. Confirme a sua conta corrente regularmente (pelo menos a cada mês ou trimestre) para garantir que não há surpresas.

Tratar dos assuntos fiscais é mais fácil e prático com o Portal das Finanças. Além de evitar ter de se deslocar a um departamento da Autoridade Tributária, pode resolver aquilo que precisa em sua casa e em pouco tempo.

Para isso, basta ter consigo a sua senha de acesso e terá todos os serviços da plataforma disponíveis. Caso precise de alterar ou recuperar a sua senha, também já sabe o que tem de fazer.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal