Como pode pagar com MB Way sem marcar PIN

Fazer pagamentos recorrendo apenas ao telemóvel é uma realidade para muitos consumidores. Com o MB Way, aplicação móvel da SIBS, empresa responsável pela gestão da rede de multibanco, é possível fazer pagamentos online e em loja física, levantar dinheiro numa caixa automática, transferir dinheiro, criar cartões virtuais, entre outros. Tudo isto apenas recorrendo ao telemóvel.

Ou seja, se sair de casa e se tiver esquecido da carteira, não tem de se preocupar. Basta ter consigo o seu telemóvel e uma ligação à Internet.

Imagine que tem de ir ao supermercado. No momento do pagamento, basta seguir os seguintes passos:

· Aceder ao Mb Way e clique em "Pagar com Mb Way" (tem de dar acesso à câmara);

· Ler o QR Code apresentado no terminal de multibanco do comerciante.

Para compras até 50 euros, não é necessário colocar PIN. Para valores superiores já tem de colocar o seu código, que definiu quando descarregou a aplicação, ou utilizar o Touch ID/ Fingerprint. Pode fazer pagamentos até 1000 euros por dia, até 2400 euros por semana, por cartão.

Ainda não tem MB Way?

O MB Way está disponível para iOS, Android e Windows Phone. Após descarregar a aplicação, pode ativá-la de duas formas: através do multibanco ou pelo smartphone.

Na primeira opção, deve inserir o seu cartão de débito no multibanco, digitar o código pin e selecionar a opção "MB Way". Vai ser-lhe pedido para inserir o seu número de telemóvel e definir um código pin para o MB Way com seis dígitos. Depois, na aplicação deve selecionar a opção "Entrar", inserir o seu número de telemóvel e o código de seis dígitos que definiu anteriormente. E já está.

Se preferir fazer a ativação através do smartphone, deve aceder à aplicação e selecionar a opção "Aderir ao MB Way". De seguida, introduza os dados do seu cartão e ser-lhe-á pedido para definir o código pin e indicar o seu número de telemóvel.

Os seus dados de adesão e registo na aplicação serão sempre o número de telemóvel e o código pin MB Way.

Tem algum custo?

O download, adesão e utilização da app MB Way não têm custos associados. O MB Way não cobra comissão pelas operações realizadas na aplicação. No entanto, apenas as transferências poderão ter custos associados cobrados pelas entidades bancárias, pelo que

cada utilizador deve consultar o seu banco associado ao cartão ao qual aderiu ao MB Way, para saber se tem custos associados às transferências e quais são. Existem 28 bancos aderentes com uma cobertura superior a 95% dos bancos portugueses. Todos os esclarecimentos são dados na página na internet de perguntas frequentes.