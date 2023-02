Como poupar no gás e reduzir já a sua fatura (Imagem de arquivo) © Unsplash

A crise no setor energético tem levado à subida dos preços da energia. Os gastos com os serviços essenciais - gás, água e eletricidade - representam cada vez mais uma grande fatia do orçamento familiar.

Neste artigo, damos-lhe algumas dicas para aplicar no dia-a-dia e poupar no consumo de gás, reduzindo os valores na fatura e diminuindo a pegada ecológica.

Poupar na cozinha

· Prepara os alimentos antecipadamente: antes de acender o fogão ou o forno a gás tenha os legumes cortados, o peixe ou a carne devidamente temperada. Este comportamento permite gastar menos gás;

· Escolha o "bico" do fogão adequado ao tamanho da panela. Este hábito vai ajudar a evitar desperdício de energia;

· Tape as panelas para acelerar a fervura. Assim conserva o máximo de calor, reduzindo o gasto do gás;

· Coloque a quantidade de água certa para a fervura. Evite usar mais água que a necessária. Quanto mais água colocar na panela mais tempo demorará a ferver, logo mais gás irá gastar;

· Reduza a intensidade do lume quando começar a fervura;

· Use a panela de pressão. É uma boa opção, uma vez que necessita de menos gás para cozinhar os alimentos mais rapidamente. A sua utilização permite uma poupança energética que pode chegar a 15%;

· Evite abrir a porta do forno para verificar se os alimentos estão cozinhados não. Sempre que o faz pode estar a desperdiçar até 20% da energia.

Na casa de banho

· Opte por duche, em vez de banho de imersão. Apesar se apetecíveis, os banhos de imersão significam um grande consumo de água e gás insustentável. Um duche rápido é mais ecológico e a sua carteira agradece;

· Seja rápido no banho. Depende de cada um, mas se tomar banho em menos de 10 minutos pode reduzir em cerca de 6% a fatura de gás natural;

· Desligue a água enquanto estiver a ensaboar-se e a colocar champô: poupará gás e água;

· Diminua a temperatura da água no esquentador. Especialmente no verão, não deve ligar a água fria na misturadora para reduzir a temperatura da água, se o fizer só gastará mais água;

· Desligue o esquentador. Se o seu esquentador não liga automaticamente e não o utilizar durante longos períodos, por exemplo quando sai de casa de manhã ou antes de se deitar, desligue-o.

E não se esqueça da manutenção dos seus eletrodomésticos. Para além de fugas de gás, que podem ser perigosas, um aparelho a gás que esteja desregulado pode consumir mais do que o suposto, aumentando a conta no final do mês.

Além disso, simule e compare várias opções no mercado. De acordo com o seu tipo de consumo, deve escolher aquele que se adequa mais às suas necessidades, porque pode estar a gastar mais dinheiro do que precisa. Pode recorrer ao Poupa Energia ou ao simulador da ERSE para simular os seus consumos e perceber se deve alterar o fornecimento do gás para outra empresa, caso encontre um tarifário mais vantajoso.

Pondere uma solução mais sustentável

Por vezes, para poupar no médio-longo prazo, é necessário investir algum dinheiro num momento inicial.

No que diz respeito ao aquecimento de água, pode sempre investir em painéis solares. Inicialmente pode ser um esforço financeiro um pouco pesado, mas vai sentir os efeitos desta solução na sua fatura. Além de que é bem mais amiga do ambiente.

Portugal tem uma quantidade abundante de sol ao longo do ano. Por isso, se tiver essa possibilidade, faça o investimento.