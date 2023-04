Dinheiro Vivo 24 Abril, 2023 • 07:01 Partilhar este artigo Facebook

Sabia que há aplicações para o telemóvel, como Bring ou Super Save, que podem ajudá-lo a poupar quando for ao supermercado?

Fazer uma lista prévia de compras e usar os cupões de desconto apenas nos produtos que precisa são outras dicas muito eficazes.

No vídeo desta semana, a especialista em Finanças Pessoais Ariana Nunes explica-lhe o que deve fazer.

É o mais recente episódio desta parceria com o Dinheiro Vivo, com um novo tema todas as segundas-feiras, para ajudar os leitores a melhorar a gestão das suas finanças.

Ariana Nunes, do canal Renda Maior, no Youtube, e autora do livro Multiplique o Seu Dinheiro, da Marcador, publica aqui o quinto vídeo de Finanças Pessoais.

Na última semana, a especialista em Finanças Pessoais mostrou técnicas para se livrar das dívidas. No primeiro vídeo, Ariana Nunes falou-nos sobre como funciona o cartão de crédito.

Na próxima semana há novos temas.

Assista ao vídeo no topo do artigo.