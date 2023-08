Como se candidatar à Formação Emprego + Digital?

© Global Imagens

ComparaJá 15 Agosto, 2023 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Formação Emprego + Digital oferece um valor de até 750 euros, para formações que visem capacitar os profissionais em competências digitais. Saiba quais são os requisitos e como se pode candidatar neste artigo!

O que é a Formação Emprego + Digital?

O Programa Emprego + Digital 2025, aprovado pela Portaria n.º 246/2022, traz consigo esta medida, que visa capacitar e requalificar os trabalhadores no campo digital, abrangendo tanto empresas como outras entidades da economia social. Esta iniciativa baseia-se na realização de diversos projetos de formação, planeados de acordo com as necessidades dos trabalhadores envolvidos e dos setores de atividade mais pertinentes.

Quem se pode candidatar ao apoio?

As candidaturas estarão abertas aos trabalhadores de diversas entidades empregadoras. Incluem-se empresas associadas das confederações patronais e filiados em organizações sindicais associadas de confederações sindicais, entidades da economia social e de outras entidades empregadoras, independentemente do seu nível de proficiência digital. A exceção são trabalhadores da Administração Pública, que não se poderão candidatar.

Ainda assim, há trabalhadores em situações prioritárias, nomeadamente os:

. Que participem em processos de transformação digital nas empresas ou organizações do setor da economia social;

. Com baixos níveis de proficiência digital;

. Em risco de desemprego decorrente da introdução das tecnologias nas empresas, ou em situação de subemprego, e com vista à sua reconversão profissional;

. Do sexo sub-representado na sua profissão, nos termos previstos no Código do Trabalho.

Há setores de atividade e áreas de formação prioritárias

Os trabalhadores que beneficiam do cheque-formação devem ser, prioritariamente, de entidades empregadoras nos setores de atividade especialmente afetados pelos processos de transformação digital. Estes são setores como o automóvel, a construção civil, o farmacêutico, as madeiras e mobiliário, entre outros.

As áreas de formação prioritárias na Formação + Digital incluem ferramentas de produtividade e colaboração, comércio digital (estratégia de empresa e operacionalização), cibersegurança e segurança informática, gestão de redes sociais, UX/UI Design, análise de dados, business intelligence, linguagens de programação, robótica, CRM, sistemas de automação e indústria 4.0.

Qual o valor do cheque-formação?

A medida Formação + Digital é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O valor máximo de apoio concedido por beneficiário e por ano é de 750 euros, independentemente do número de candidaturas e da carga horária de cada formação.

Este valor é pago por transferência bancária, ao titular da candidatura. Só serão aprovadas candidaturas ao cheque-formação até ao limite anual orçamental, que o Governo estima que chegue a 25 mil beneficiários.

Tenha atenção:

O apoio previsto na Formação + Digital não pode ser concedido se o candidato já estiver a receber co-financiamento público para a mesma formação. Não pode ainda ser utilizado para cumprir requisitos de formação noutros programas de apoio financiados publicamente, incluindo aqueles sob a Medida Estímulo Emprego.

Como se pode candidatar ao apoio à formação?

Os trabalhadores interessados podem candidatar-se à Formação + Digital através do Portal IEFPOnline, preenchendo um formulário. Estas candidaturas começarão a ser recebidas a partir de setembro.

Aproveite este apoio à formação digital do IEFP

Esta medida é um valioso apoio à formação, para impulsionar o desenvolvimento profissional e melhorar as oportunidades de emprego. A iniciativa Formação Emprego + Digital representa uma excelente oportunidade de ampliar seus conhecimentos e aprimorar as suas habilidades, num cenário digital em constante evolução.

Aproveite esta oportunidade oferecida pelo Governo para impulsionar a sua carreira e contribuir para a transformação digital do mercado de trabalho. Candidate-se e invista no seu futuro profissional!

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.