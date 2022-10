ComparaJá divulga Guia da Reforma

© Rui Oliveira/Global Imagens

Dinheiro Vivo 01 Outubro, 2022 • 07:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para assinalar o Dia Internacional do Idoso, o ComparaJá desenvolveu um Guia da Reforma que pretende responder às questões relevantes "no momento de pedir este apoio ao Estado".

"Desde da definição de conceitos base aos apoios adicionais da reforma, passando por investimentos para a reforma, este documento promete ajudar todos os pensionistas", indica a plataforma em comunicado.

Para André Pedro, diretor do ComparaJá, o Guia "poderá também ir ao encontro daqueles que convivem diariamente com os mais idosos". "Este é também um conteúdo que pode fazer com que os mais novos ajudem os mais velhos neste importante momento de vida".

O Guia da Reforma vem juntar-se a outras publicações lançadas pela mesma empresa, como é caso do Guia de IRS e do Guia de IMI.

"No ComparaJá sempre quisemos passar informação de forma gratuita e simples, de forma a tornar simples todos os processos complexos que dificultam dia-a-dia financeiro dos portugueses", justifica André Pedro, sublinhado que a ideia também é contribuir para "melhorar os índices de literacia financeira dos portugueses".