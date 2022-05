Compensa amortizar o crédito habitação? © Leonardo Negrão/Global Imagens

Twinkloo* 26 Maio, 2022 • 07:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O crédito habitação é, por norma, a maior responsabilidade que as famílias suportam ao longo da sua vida, já que é pago em prestações mensais ao longo de várias décadas. Para diminuir o peso que esta dívida tem nos orçamentos familiares, muitas pessoas optam por amortizar parcialmente o seu empréstimo quando têm algumas poupanças disponíveis.

1. Quando posso amortizar o crédito habitação?

Segundo as informações que constam no Portal do Cliente Bancário, do Banco de Portugal, os consumidores podem amortizar, em parte ou na totalidade, o capital em dívida em qualquer momento do contrato de crédito habitação. Contudo, há alguns aspetos a acautelar, nomeadamente os prazos para o fazer, já que as amortizações parciais/reembolsos devem coincidir com o pagamento da prestação.

Por outro lado, deve avisar-se a instituição de crédito com pelo menos sete dias úteis de antecedência, no caso dos reembolsos parciais, ou de dez dias úteis, se estiver em causa o reembolso total. Após amortizar o crédito habitação, o valor da prestação mensal ficará mais baixo, uma vez que o capital em dívida diminui.

2. Quanto posso poupar se amortizar o meu crédito habitação?

O valor que poderá economizar dependerá do valor que quiser amortizar e da solução de crédito que tem contratada.

Por exemplo, um crédito habitação no valor de 100 mil euros, a pagar em 30 anos, com uma TAN (Taxa Anual Nominal) de 1%, tem associada uma prestação mensal de 321,64 euros. Se, ao fim de 10 anos, o consumidor decidir amortizar parcialmente o seu crédito habitação em 15 mil euros, o valor da prestação descerá para os 252,65 euros (assumindo que a taxa de juro se mantém inalterada).

3. Amortizar ou reduzir prazo do empréstimo?

Ao invés de usufruir de uma prestação mais baixa, a amortização antecipada pode traduzir-se antes numa redução do prazo do empréstimo. Nesse caso, poderá solicitar esta opção junto do seu banco - ou recorrer a um intermediário crédito para esta tarefa se tiver interesse em transferir o seu crédito para outra instituição -, já que este pedido implica uma renegociação do contrato de crédito.

Esta poderá ser uma solução interessante a explorar tendo em conta a recomendação do Banco de Portugal, que entrou em vigor em abril, e veio fixar prazos máximos para quem precisa de contratar um crédito habitação. Desta forma, proporciona maior liberdade para quem tem mais de 30 anos e tem interesse, no futuro, em transferir este encargo para outra instituição financeira.

4. Tome nota das comissões associadas à amortização antecipada

Se está a pensar em utilizar parte das suas poupanças para amortizar o seu crédito habitação, lembre-se de que este processo está sujeito ao pagamento de uma comissão, que depende da taxa de juro, e à qual acresce Imposto de Selo (4%).

Nos contratos com taxa de juro variável a comissão cobrada pode ir até 0,5% do capital reembolsado. Por exemplo, uma amortização de 15 mil euros num crédito habitação de 100 mil euros significa que a comissão cobrada pelo banco pode chegar aos 75 euros (0,5% x 15.000).

Já nas situações com taxa de juro fixa, a comissão cobrada pode ir até 2% do capital reembolsado. Dessa forma, uma amortização de 15 mil euros (num empréstimo de 100 mil euros de taxa fixa) pode ter uma comissão próxima de 300 euros.

O enquadramento normativo prevê, no entanto, algumas situações em que os consumidores ficam isentos de pagar esta comissão ao amortizar o crédito habitação, nomeadamente quando o motivo do reembolso antecipado do crédito se dever a morte, desemprego ou a deslocação profissional de um dos titulares do empréstimo.

*Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da Twinkloo com o Dinheiro Vivo.