Conheça 8 dicas para utilizar o cartão de crédito de forma consciente

© DAMIEN MEYER / AFP

Considerou alugar um veículo nas férias ou fazer compras online, por exemplo, e foi pedido como método de pagamento o cartão de crédito?

Os cartões de crédito podem ser associados a dívidas, o que leva a que algumas famílias portuguesas tenham receio e não considerem utilizar este meio de pagamento. Porém, a correta utilização pode trazer benefícios, como tornas os pagamentos mais seguros, obter descontos ou reaver uma percentagem da compra.

Siga algumas dicas da Unibanco - empresa de cartões e soluções de crédito - para um melhor uso desta forma de pagamento.

1- Cartão de crédito vs cartão de débito

São fisicamente idênticos e têm em comum a possibilidade de fazer levantamentos e pagamentos, mas são distintos.

O cartão de crédito permite fazer compras ou levantar dinheiro, mas até ao limite do plafond acordado, que deverá ser pago pelo titular no final do mês ou em prestações, consoante a modalidade definida. Por seu turno, o cartão de débito permite várias ações, mas dependendo do saldo disponível na conta à ordem do titular.

2- Cash advance

Esta é a designação dada aos levantamentos de dinheiro feitos com um cartão de crédito nos ATM. Ao valor levantado acresce um encargo fixo e uma taxa que varia consoante o montante.

3- Se usar dinheiro que não tenha, posso ficar endividado?

Depende da utilização que der ao cartão. Fazendo um uso pouco racional pode entrar em despesas para as quais não tem rendimentos e, assim, criar uma dívida. Mas, se fizer um uso responsável do cartão, este funciona mais como um instrumento de poupança. Este método de pagamento traz também um conjunto de benefícios associados, como descontos em parceiros ou programas de cashback.

4- É obrigatório reembolsar a instituição no final de cada mês?

Normalmente, a totalidade das responsabilidades deve ser paga ao fim de cada mês. No entanto, também existe a opção de fracionar alguns pagamentos em três vezes, sem penalização ou juros.

5- Cashback

É definido como uma forma de recuperar uma parte do valor gasto. Determinadas compras podem ter associada uma percentagem de cashback que lhe é devolvida, ou seja, que é automaticamente creditada na conta do cartão, mas isto depende das parcerias da instituição. Nem todos os cartões de crédito disponíveis no mercado oferecem esta possibilidade.

6- Cinco vantagens do cartão de crédito

Não precisa de andar ou ter dinheiro de forma física para fazer compras. No caso de uma emergência em que precisa mesmo do dinheiro no momento, o cartão de crédito é aceite em quase todo os sítios. O uso deste cartão tem benefícios associados, como descontos em parceiros (combustível ou compras), ofertas especiais (seguros) ou programas de cashback. Em caso de perda ou roubo reforçada, estes cartões têm um sistema de proteção.

7- Benefícios em seguros

Alguns cartões de crédito oferecem um seguro de viagem ao adquirir os bilhetes de avião. Geralmente está disponível nas opções premium. Porém, a anuidade mais elevada.

8- Vantagens no crédito à habitação

Algumas instituições financeiras diminuem o spread no crédito à habitação se o consumidor aderir a um cartão de crédito. Basicamente, ter um cartão de crédito associado à conta à ordem e usá-lo, gastando um montante mínimo numa determinada periocidade, é frequentemente uma das condições para conseguir um spread atrativo.