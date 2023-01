Conheça o calendário dos saldos para 2023

© Leonel de Castro/Global Imagens

Dinheiro Vivo 02 Janeiro, 2023 • 16:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois do Natal chegam os saldos. Aproveitar as promoções é uma oportunidade para otimizar custos antes de gastar o dinheiro todo.

Leia ainda:

Como funciona o pagamento dos cartões de crédito?

Inflação suaviza no turismo, roupa, restaurantes, brinquedos e energia

Mas, na verdade, há promoções ao longo de todo o ano. Saber quando é que determinado tipo de produtos está mais barato vai ajudá-lo a planear e a gerir as finanças pessoais durante os próximos meses.

Qual será o melhor mês para aproveitar as promoções em tecnologia? E em viagens? É a isso que este artigo vai responder.

Janeiro: Promoções pós-natalícias

Geralmente, o primeiro mês do ano é aquele em que há saldos em praticamente todas as lojas. Assinalam-se grandes descontos em roupa e em tudo o que se relaciona com o lar como mobiliário, decoração e eletrodomésticos. Nada melhor que começar o ano a poupar.

Fevereiro: Planear as férias

Em fevereiro, normalmente, ainda se mantém alguns dos saldos que se começaram em janeiro. Porém, é também uma boa altura para comprar viagens.

Pode parecer cedo para planear as férias de verão, mas a verdade é que fevereiro costuma ser um mês em que as agências de viagens fazem grandes promoções para voos e cruzeiros.

Março: Mês para tratar de si

Em março, os saldos já terminaram, no entanto, muitas lojas de especialidade fazem promoções de forma a conseguir vender alguns produtos a preços mais em conta.

A chegada da primavera, traz consigo promoções na área da Estética, sendo a altura ideal para se marcar uma ida ao SPA, com massagem relaxante ou aproveitar as campanhas dos centros de estética e perfumarias.

Ainda neste mês, pode aproveitar para comparar o mercado dos seguros de saúde com cobertura de estomatologia.

Abril: Páscoa e "descontos mil"

No próximo ano, o domingo de Páscoa é no dia 9 de abril. Os supermercados costumam fazer promoções em produtos alimentares e principalmente no que respeita a doces e chocolates.

Não se esqueça também de que, em abril, deverá prever o pagamento do IMI, que vence no mês seguinte.

Maio: Saldos em tecnologia

Antes de começar o verão, chegam as promoções em tecnologia. É muito comum haver descontos em telemóveis.

As grandes cadeias de lojas que vendem artigos tecnológicos fazem sempre promoções que permitem uma poupança significativa na sua aquisição.

Além disso, caso não esteja a cumprir um período de fidelização, também pode ser uma boa altura para ajustar o seu pacote de telecomunicações.

Junho: Saldos de verão

Com a chegada do verão, vai poder encontrar promoções e saldos em ginásios e em lojas de lingerie e fatos de banho.

É também geralmente no mês de junho que se realiza a Feira do Livro em Lisboa, um evento que conta com mais de 500 marcas editoriais a praticar descontos (muitas vezes, para menos de metade do preço original).

Trata-se, portanto, da altura certa do ano para pôr em dia as compras de livros para o resto do ano (ou até para oferecer).

Julho: Promoções em alojamento

Julho é normalmente o mês em que se pagam as férias de verão - se ainda não tiver tratado desse assunto -, por isso há que aproveitar todos os descontos e ofertas disponíveis relacionados com alojamento neste mês. E se possível comparar em vários sites de agências, de forma a encontrar a opção mais vantajosa para si.

Agosto: Saldos fim de verão

Para além de ser a época alta das férias, agosto é o mês dos chamados "saldos fim de verão", um período em que as marcas de vestuário, de calçado e de acessórios fazem inúmeras promoções nas suas coleções de verão para depois poderem dar início às coleções dos meses mais frios.

Setembro: Promoções e saldos de regresso às aulas

Com o regresso às aulas, surge toda uma série de despesas com vestuário infantil (roupa de treino para as aulas de Educação Física, os casacos para os dias de inverno, entre outros) como os manuais e todo o material escolar (cadernos, lápis, etc.).

Por isso, aproveite para comprar tudo o que o seu filho precisa para um regresso às aulas mais económico. É importante que não deixe as compras para o final do mês, pois estas promoções acontecem logo no início. Durante este mês há também promoções e saldos em muitas lojas de roupa.

Outubro: Promoções para mudar de carro

Sabia que outubro é o mês do ano em que se vendem mais automóveis? Esta é também a altura do ano em que há mais descontos nos carros de gamas anteriores e em que os preços dos acessórios para o veículo ficam mais acessíveis.

Aproveite ainda para rever o valor que paga pelo seu seguro automóvel e avaliar se existe uma melhor opção.

Novembro: Black Friday e Cyber Monday

Praticamente um mês antes do Natal, surgem dois grandes momentos marcados por grandes descontos no mercado de tecnologia: a Black Friday, que em 2023 ocorre a 24 de novembro, e, logo de seguida, a Cyber Monday, que se assinalará a 27 de novembro.

Enquanto que a Black Friday acontece online e nas lojas físicas para produtos diversos, desde roupa a eletrodomésticos, a Cyber Monday, por sua vez, aplica-se exclusivamente ao comércio eletrónico. É uma boa oportunidade para adquirir aquela nova televisão ou computador que anda a namorar. Os descontos podem chegar aos 75%.

Dezembro: Promoções e saldos de natal de 2022

O mês de dezembro significa despesas acrescidas com os presentes de Natal, as compras no supermercado para a ceia e com a noite de passagem de ano. Se não gerir bem o seu orçamento, esta é a fase do ano que pode mesmo arruinar a sua carteira.

Porém, este é também um mês repleto de promoções (especialmente em brinquedos para os mais pequenos) e descontos logo no dia 26 de dezembro.