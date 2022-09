Contas bancárias com vantagens para universitários (Imagem de arquivo)

Entrar na universidade é uma fase importante para os jovens com todos os desafios que traz consigo, seja a nível pessoal ou financeiro. Entre propinas, alimentação, renda da casa, material escolar e despesas inerentes à social, estas são algumas das despesas mais comuns nesta altura da vida.

A vida de estudante obriga a uma gestão organizada das finanças pessoais. Assim, a abertura de uma conta bancária para estudantes pode ajudar na gestão financeira, já que contempla algumas vantagens comparativamente com as tradicionais contas à ordem.

Contas para estudantes: o que são e como funcionam?

Este tipo de contas bancárias destina-se a uma determinada faixa etária, normalmente a partir dos 13 até aos 25 anos de idade.

Existem até bancos que são parceiros de algumas Instituições de Ensino Superior. Normalmente, estão isentas de despesas de manutenção e dão acesso a um cartão de débito sem teres de pagar a anuidade. Mas há mais vantagens.

- Pode abrir uma conta a zeros

As contas bancárias para estudantes universitários oferecem, regra geral, facilidade na abertura. Ou seja, é possível abrir uma conta bancária por um valor muito reduzido ou, no caso de o banco ter protocolo com a universidade que frequenta, abrir a conta a zeros.

- Não tem de pagar comissões

Uma vez que esta é uma fase da vida em que geralmente os estudantes não têm muitos rendimentos, uma das grandes vantagens destas contas bancárias é a isenção de comissões de manutenção. Isto quer dizer que, enquanto for estudante, o banco não vai cobrar dinheiro todos os meses por ter uma conta aberta.

- Tem isenção da anuidade do cartão de débito

É normal pagar-se uma anuidade por ter um cartão de débito. No entanto, caso opte por abrir uma conta bancária para estudantes universitários, irá receber um cartão de débito e fica isento do pagamento deste valor anual.

- Tem acesso a vários descontos

Este tipo de contas bancárias dá acesso a uma série de descontos que podem incidir em despesas com material escolar, tecnologia ou comunicações, por exemplo.

- Aceda a crédito universitário com vantagens

Se, em qualquer momento da vida universitária, sentir que não estás a conseguir fazer face a todas as despesas, pode recorrer ao crédito para estudantes. Este tipo de crédito tem condições mais favoráveis, como uma taxa de juro reduzida. Ter uma conta bancária para estudantes dá-lhe vantagens no acesso ao crédito universitário. Nomeadamente a flexibilidade no prazo de pagamento e a possibilidade de, durante quatro anos, pagar apenas o valor dos juros.

- Pode fazer transferências gratuitas

Além da isenção da comissão de gestão e da anuidade do cartão de crédito, algumas contas bancárias para universitários ainda oferecem outros benefícios, como, por exemplo, a possibilidade de utilizar a aplicação móvel do banco para fazer transferências online gratuitas e ilimitadas para qualquer banco.

Antes de abrir uma conta, faça pesquisa e compare as ofertas. Para isso, peça a FIN - Ficha de Informação Normalizada, que permite conhecer todas as características das contas. É fundamental fazer uma escolha informada.

Estudantes universitários: Dicas para gerir melhor as finanças pessoais

A Deco lançou o Guia do Consumidor Estudante, uma ferramenta digital que pretende ser um guia orientador para os jovens estudantes recém-chegados ao ensino superior, que o pode ajudar nas mais variadas áreas.

No que diz respeito à gestão do dinheiro, a entidade defensora do consumidor deixa alguns conselhos:

Em primeiro lugar, é fundamental todos os meses apontar todas as tuas receitas e as tuas despesas. O planeamento é essencial. Hoje em dia, existem inúmeras aplicações móveis que o podem ajudar nesta tarefa. Porém, pode até recorrer a um bloco ou folha de papel para o fazer.

Além disso, encare a poupança como uma prioridade. Bem, sabemos que com o rendimento apertado pode ser difícil poupar. Porém, se possível, comece a constituir uma poupança para investir em projetos futuros ou para fazer face a alguma despesa imprevista. Deve reservar este dinheiro antes de começar a gastar.

A Deco aconselha ainda a que evite as compras por impulso e os gastos que fogem ao seu planeamento financeiro. Deve dar prioridade ao pagamento das despesas essenciais, tais como as despesas de alojamento e as propinas.

Esteja atento e aproveite as vantagens e regalias a que tem direito enquanto estudante universitário. Ao nível da alimentação, das telecomunicações, assim como - de diversas plataformas digitais, existem pacotes/serviços mais baratos - para estudantes. Para além disso, poderá, também, viajar de forma mais barata, quer seja a nível nacional ou internacional.

Se surgirem dificuldades e, por exemplo, não consiga pagar as propinas, entre em contacto com a sua instituição de ensino o mais rápido possível. Por norma, as instituições de ensino superior têm planos de regularização destinados a alunos com propinas em atraso. Além disso, existem alguns apoios para além das Bolsas de Estudo e dos Apoios de Emergência, existe uma rede de alternativas a que pode sempre recorrer.

E não te esqueças: consulte regularmente o saldo da sua conta bancária, especialmente se utilizar serviços bancários online, para não perder o rasto das suas finanças pessoais.