Crédito consolidado: opção mais vantajosa para reduzir encargos mensais?

Há projetos inadiáveis e aceder a crédito é, atualmente, um processo descomplicado, com vários prazos de amortização, oferecendo liquidez quase imediata. Perante vários créditos em simultâneo será sempre mais vantajoso recorrer ao crédito consolidado? Saiba o que ter em conta.

Pagar múltiplas mensalidades, num período de subida generalizada dos custos de vida, pode dificultar a vida financeira de muitas famílias. Integrar todos os créditos acumulados, numa única prestação, por um valor mais baixo, pode revelar-se uma opção mais vantajosa e permitir poupar um valor significativo nos encargos mensais.

Muitas vezes sem a obrigatoriedade de haver um fiador, parece prático ir juntando créditos pessoais à medida que surgem diferentes necessidades, desde contratar um crédito para comprar um carro ou para fazer obras em casa. Contudo, esta situação pode transtornar a sua vida financeira e, em caso de diminuição de rendimentos ou aumento das despesas mensais, evoluir para uma situação difícil de manter.

Para evitar incumprimentos e aliviar a carga mensal dos créditos, o crédito consolidado pode ser uma solução vantajosa. Conheça as vantagens, explicadas pela Twinkloo:

Redução da mensalidade a pagar

Ao consolidar os seus créditos, o prazo do pagamento alargado, o que significa que o valor da mensalidade fica mais baixo. Isto garante-lhe uma maior margem financeira para gerir no seu dia a dia.

Valor constante todos os meses

Se optar por uma taxa fixa, a mensalidade negociada com a entidade financeira é sempre a mesma até ao final do contrato de consolidação de crédito.

Apenas uma entidade credora

Consolidar o crédito facilita a gestão do seu rendimento, pois significa fazer um único pagamento na data acordada. A entidade financeira eleita será, depois da assinatura do contrato de consolidação de crédito, o seu único credor.

Em suma, consolidar o crédito pode ser mais vantajoso quando o objetivo é aliviar os encargos mensais com o pagamento das diversas prestações dos empréstimos. No entanto, tenha em consideração que o crédito consolidado aumenta o prazo dos empréstimos, logo, a longo prazo, corre o risco de acabar por ter mais encargos com juros. É preciso também ter em conta o peso da subida das taxas de juro num crédito consolidado a taxa variável. E não se esqueça de que, ao optar pelo crédito consolidado, terá de amortizar os créditos que serão consolidados, o que poderá implicar o pagamento de penalizações sob os montantes amortizados.

