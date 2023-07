Crédito habitação: 6 fatores que facilitam a aprovação junto do banco

Habitacao. Casas para venda. Vende. imobiliario. Vende-se. Imobiliaria. © ANTONIO HENRIQUES

O crédito à habitação é, por norma, a maior responsabilidade que as famílias suportam ao longo da sua vida, já que é pago em prestações mensais ao longo de várias décadas. Sem o recurso ao financiamento bancário, a maioria das famílias não conseguiria concretizar o sonho de ter casa própria. Mas para conseguir financiamento, são vários os fatores que o banco valoriza. Conheça alguns dos mais importantes com a ajuda da Twinkloo.

No atual contexto de subida das taxas de juro e do aumento generalizado do custo de vida, muitos portugueses estão a adiar a decisão de adquirirem uma nova casa. A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação superou os 4% pela primeira vez em 11 anos, alcançando, em maio, os 4,15%, segundo os dados do Banco de Portugal.

Apesar deste contexto de maior cautela, os bancos continuam a conceder crédito e muitas instituições têm vindo a reduzir os seus spreads.

Se quer comprar casa e precisa de financiamento bancário, saiba quais os requisitos necessários para convencer a instituição bancária de que reúne as condições necessárias para obter um empréstimo à habitação. Desde uma situação profissional estável a um conjunto de garantias robustas, são vários os fatores valorizados.

1. Estabilidade profissional e de rendimentos

Tendo em consideração os elevados montantes envolvidos numa operação de crédito à habitação, os bancos precisam de avaliar criteriosamente a capacidade do cliente para conseguir pagar os encargos do crédito a médio e longo prazo. Desse modo, um vínculo laboral estável com a sua empresa (ex: contrato sem termo) ou um comprovativo de que existem rendimentos previsíveis -variável importante no caso dos trabalhadores independentes - são elementos com peso favorável na avaliação do pedido de crédito.

2. Mapa de responsabilidades de crédito "limpo"

Um dos primeiros passos que os bancos dão na avaliação de um pedido de crédito é consultar o mapa de responsabilidades de crédito do cliente. O documento é emitido pela entidade que regula o sistema bancário nacional, o Banco de Portugal, e é de fácil acesso, permitindo saber com detalhe as especificidades dos créditos contraídos, que ainda se encontram em processo de amortização. Através deste instrumento, as instituições bancárias conseguem apurar o nível de encargos financeiros já assumidos, mas também verificar o seu histórico de crédito para perceberem se existem registos de algum tipo de incumprimento. Caso no passado tenha deixado de pagar as prestações de créditos, o banco pode considerar que está perante um cliente de risco e não validar o pedido de crédito.

Recorde-se que a Central de Responsabilidades de Crédito - conhecida frequentemente como sendo a "lista negra" do Banco de Portugal - conserva os dados mensais relativos às responsabilidades dos clientes bancários durante um período máximo de 10 anos.

3. Poupanças para dar de entrada na compra do imóvel

Ter uma poupança reservada para dar entrada ao pagamento da casa é outro dos fatores importantes, uma vez que os bancos emprestam, no máximo, entre 80% a 90% do valor de aquisição da habitação (ou da avaliação).

Por exemplo, para comprar uma casa no valor de 200 mil euros em que o banco financia no máximo 90% do valor do imóvel, é preciso ter poupanças de 20 mil euros. Além disso, deve ter fundos para cobrir os custos necessários para a formalização da escritura, bem como para o pagamento dos impostos e registos necessários.

4. Taxa de esforço baixa

Pode cumprir com todos os critérios acima descritos, mas se o montante do empréstimo à habitação solicitado for demasiado elevado e resultar numa taxa de esforço alta (acima dos parâmetros definidos pelo Banco de Portugal), dificilmente conseguirá obter o financiamento pretendido. Por essa razão, quando estiver a procurar casa deverá definir antecipadamente qual o montante máximo de financiamento e o valor máximo da prestação mensal que o seu orçamento familiar consegue suportar. Para esse efeito, utilize um simulador de taxa de esforço.

5. Garantias adicionais

Um outro aspeto que pode ajudar no processo de negociação com o banco, dando à instituição de crédito mais argumentos para a concessão de um empréstimo à habitação, é a apresentação de garantias adicionais - como um fiador ou a hipoteca de um outro imóvel. Estas garantias reforçam a convicção de que o banco será reembolsado pelo dinheiro emprestado.

6. Importância da idade

A idade não é um fator impeditivo de acesso ao crédito, mas é outra variável essencial para determinar o prazo do empréstimo e pode condicionar a taxa de esforço. Embora os bancos não estipulem uma idade máxima para a contratação de um crédito à habitação, definem a idade máxima que os clientes devem ter no final do empréstimo (por norma, 75 anos).