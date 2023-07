CTT já permitem agendamento online de subscrição dos Certificados de Aforro

© Adelino Meireles/Global Imagens

Os CTT anunciaram esta quinta-feira que já é possível agendar online a subscrição dos Certificados de Aforro e dos Certificados do Tesouro Poupança Valor.

"O processo é simples: basta preencher o formulário e indicar a loja, o dia e o período horário mais conveniente para subscrever ou abrir uma conta aforro. O aforrista poderá também submeter, em formato digital, toda a documentação necessária, agilizando ainda mais o processo . De seguida será contactado para completar o agendamento", explica a empresa em comunicado.

Os Certificados de Aforro e os Certificados do Tesouro Poupança Valor são uma opção de poupança com toda a garantia e segurança emitida pelo Estado Português, considerando que "existem prémios de permanência ou de remuneração, sem encargos, sendo possível movimentar ou resgatar sem qualquer custo". Por se tratar de dívida pública, a poupança e os juros devidos são garantidos pelo Estado Português, com possibilidade de levantamento a partir dos 3 meses.