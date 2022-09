Cursos online: vantagens, dicas para escolher e as opções mais populares

© Gerardo Santos/Global Imagens

Os cursos online vieram para ficar, e são uma boa forma de aumentar as competências profissionais - gratuitamente ou com custo mais reduzido relativamente aos cursos presenciais convencionais. Descubra as opções mais populares.

O que são cursos online?

Cursos online são cursos administrados de forma remota, pela internet. À semelhança dos cursos presenciais, os cursos online são constituídos por um plano curricular estruturado em unidades. Festa forma, permitem que o aluno evolua na aprendizagem de um determinado tema, de forma organizada, interativa e dinâmica.

Mais do que apenas aulas gravadas e disponibilizadas na Internet, os cursos online fazem um acompanhamento próximo e individualizado através dos tutores designados e oferecem uma série de ferramentas de apoio para estudar à distância. O conteúdo curricular pode ser apresentado em vídeos, textos, animações, jogos, exercícios, chats ou fóruns.

Para fazer um curso online, apenas é necessário ter um computador com acesso à Internet, um local adequado e livre de distrações e algum tempo livre. Os cursos mais avançados requerem um conhecimento prévio sobre o tema, e outros podem necessitar de programas específicos, como acontece, por exemplo, em alguns cursos de multimédia.

Os cursos online podem ser totalmente gratuitos ou pagos, sendo que a maior parte dos gratuitos oferecem ainda um diploma ou certificado de conclusão.

Quais as vantagens de fazer cursos online?

Da flexibilidade ao custo fazer cursos online traz várias vantagens comparativamente aos cursos presenciais convencionais.

Flexibilidade

Esta é talvez a vantagem mais importante de fazer cursos online. Esta modalidade permite avançar nos conteúdos pedagógicos ao tempo e ritmo de cada um, de acordo com as variações de disponibilidade do aluno, nos horários pretendidos. É possível pausar, regressar, procurar uma informação complementar - tudo sem perder informação.

Custo

Existem cursos online gratuitos e pagos, sendo que os pagos, em regra, são mais económicos do que os cursos presenciais convencionais. Esta discrepância justifica-se com o facto de os cursos online implicarem menos custos com as condições necessárias ao seu funcionamento, como, por exemplo, o aluguer do espaço.

Além disso, os cursos online podem ser ministrados a milhares de alunos, ao contrário dos cursos presenciais, que contam com um espaço físico limitado. Assim, os cursos online são uma boa opção para quem quer aprender ou atualizar os seus conhecimentos sem despender uma grande quantia.

Deslocação

Os cursos online não exigem a deslocação a um local específico, pelo que também aqui poderá poupar nos custos de transportes (além do tempo envolvido na deslocação). O aluno pode assistir às aulas em qualquer local - em casa, numa biblioteca, num café ou em qualquer outro sítio da sua conveniência - sendo apenas necessário ter um ponto de acesso à Internet.

Acompanhamento

Se prefere os cursos presenciais pela proximidade com os colegas e tutores, e pela facilidade com que pode tirar uma dúvida ou fazer um comentário, saiba que esta dinâmica é replicada de forma virtual nos cursos online.

Existem vários canais de comunicação à disposição, como o email, chat, ou videoconferências, onde os professores ajudam a esclarecer todas as dúvidas. Além disso, é possível incentivar debates entre os alunos e fazer trabalhos de grupo, para estimular o diálogo e a discussão de novas ideias.

Feedback

O feedback dos docentes é imprescindível num processo de aprendizagem, e tal não deixa de acontecer nos cursos online. Na verdade, o aluno até poderá obter um maior feedback em cursos online do que em cursos presenciais, dado que é a única forma de o professor transmitir o grau de satisfação.

Assim, durante o curso e após a entrega de trabalhos, os tutores emitem o respetivo parecer utilizando os vários canais de comunicação digital ao dispor.

7 cuidados ao escolher cursos online

Na hora de escolher o melhor curso online para aprimorar as suas competências, é necessário tomar alguns cuidados. Tome nota do que deve considerar.

1. Defina o seu objetivo

O primeiro passo é definir o seu objetivo para poder escolher o curso online mais adequado para o atingir. Assim, reflita sobre as áreas profissionais que necessitam de um reforço pedagógico, ou as competências que precisa de desenvolver para obter uma promoção no trabalho ou mudar de carreira.

Ainda, se o seu interesse não for profissional, defina um hobby que gostaria de desenvolver. Faça uma lista com as possíveis opções e atribua uma lógica de prioridade.

2. Verifique se o curso online fornece informações claras e objetivas

As informações de um curso online devem estar bem visíveis, claras e precisas, incluindo o que se espera ter aprendido no final do período. Verifique se a apresentação do curso online contém o plano curricular completo, os módulos, os professores e respetivos resumos, a duração e, no caso de cursos pagos, o que está incluído no preço.

3. Verifique o currículo dos tutores

Consulte com atenção o resumo curricular dos professores. Verifique se, além de títulos académicos, têm experiência profissional e se são uma referência na área. Os currículos devem apresentar um bom nível e demonstrar autoridade. Esta é uma forma de aferir a qualidade do curso.

4. Pesquise sobre a instituição de ensino

Quando encontrar um curso online do seu interesse, analise o historial e a reputação da instituição de ensino. É importante que a escola seja conhecida ou esteja consolidada no mercado, para aumentar as probabilidades de o curso online acrescentar valor à sua formação. Assim, faça algumas pesquisas sobre a instituição e verifique se é confiável.

5. Observe as avaliações

Nas plataformas onde tomou conhecimento do curso, verifique as avaliações e comentários deixados por alunos anteriores. Desta forma, poderá obter um feedback real de quem já fez o curso. Além disso, pesquise também na Internet e verifique as críticas que a instituição recebe nas redes sociais.

6. Avalie o atendimento

Ter um bom plano curricular e tutores experientes não é suficiente. Um bom atendimento revela muito sobre o funcionamento da entidade de ensino. Assim, avalie se as suas dúvidas são atendidas com cordialidade e rapidez, e se as suas questões são bem recebidas e orientadas no sentido da resolução.

Mostram abertura e disponibilidade, ou pressa e impaciência? Sente alguma relutância no fornecimento de informações essenciais? Caso este ponto não seja positivo, deve reconsiderar.

7. Verifique a disponibilidade de material de apoio e certificado

Por último, é importante saber se o curso online fornece material de apoio e se garante um certificado de aproveitamento e conclusão. Desta forma, não contará apenas com a aquisição de conhecimentos, mas também com uma prova formal que poderá incluir no seu currículo.

Fica demonstrado assim, perante qualquer entidade patronal, que tem as competências necessárias para colocar em prática o conhecimento adquirido.

Onde encontrar os cursos online mais populares?

São várias as plataformas online com provas dadas no mercado quanto à sua qualidade pedagógica. A maior parte dos cursos são gratuitos. Outros requerem o pagamento de um determinado valor que é, em regra, mais vantajoso do que o praticado nos cursos presenciais.

1. Busuu (Línguas)

Busuu é uma plataforma online de ensino de línguas, onde o aluno poderá aprender vários idiomas, desde os mais tradicionais, como inglês ou francês, aos mais incomuns, como japonês, russo ou árabe.

Existem planos de estudos gratuitos e packs premium cujo preço varia em função da duração pretendida. O certificado oficial de conclusão de nível da McGraw-Hill Education está disponível para quem subscrever um pack premium.

2. Codecademy (Programação)

A plataforma Codecademy disponibiliza cursos de programação com alguns dos maiores especialistas na área. Desde o desenvolvimento de sites a análises de dados, os cursos abrangem várias áreas, e destinam-se a qualquer aluno, independentemente do grau de conhecimento prévio. Existem modalidades de inscrição gratuita e paga.

3. Coursera (várias áreas de formação)

Coursera é uma das plataformas de cursos online mais conhecidas e conceituadas, sendo pioneira em trazer conteúdos universitários prestigiados para o panorama online. Conta com centenas de cursos gratuitos sobre diversas áreas de formação, e o certificado é obtido mediante o pagamento de um valor.

4. edX (Ciências)

O edX disponibiliza alguns dos melhores cursos online em ciências, como matemática, medicina ou engenharia, criados por algumas das melhores universidades do mundo, como o MIT, Harvard ou Sorbonne.

A plataforma mimetiza a experiência em sala de aula, pelo que os alunos podem usufruir da oportunidade de partilhar conhecimentos e experiências com outros colegas. Os cursos são gratuitos, mas terá de pagar para obter o certificado.

5. Google Atelier Digital (Marketing Digital)

O Google Atelier Digital é um curso online com uma duração de 40 horas, totalmente gratuito, acreditado pelo Interactive Advertising Bureau. É composto por 26 módulos e equipa os alunos com os princípios do Marketing Digital para ajudar a desenvolver as suas empresas ou carreiras.

O curso está distribuído por temas e administrado por formadores Google, sendo uma boa opção para adquirir e desenvolver competências digitais.

6. openSAP (Tecnologia)

A plataforma openSAP disponibiliza uma série de cursos online sobre as tecnologias mais recentes, inovadoras e disruptivas, como Robotic Process Automation (RPA), Data Science, Machine Learning, Inteligência Artificial, Internet das Coisas (IoT) e muito mais.

Não é necessário que o aluno tenha conhecimentos prévios para frequentar estes cursos online. Nesta plataforma, premiada internacionalmente, vai encontrar opções gratuitas, lideradas por especialistas na área.

7. Udacity (Tecnologia)

Ainda dentro da área tecnológica, merece especial destaque a plataforma Udacity, parceira de gigantes como a Google ou a Amazon.

Aqui vai encontrar vários cursos online gratuitos e pagos sobre temas incontornáveis como Realidade Virtual, Inteligência Artificial ou Machine Learning. Os cursos pagos designam-se "Nanodegrees", e têm como saída algumas das profissões mais procuradas no mundo.

8. Udemy (várias áreas de formação)

Na plataforma Udemy, vai encontrar os temas de formação mais variados, desde programação, línguas, marketing, economia, gestão, entre outros. A cada mês, são ainda acrescentadas centenas de novos cursos online. O modelo que esta plataforma adota permite que qualquer pessoa possa lançar um curso online, o que pode ser uma boa forma de obter um rendimento adicional.

Cursos online: conheça os seus direitos

Os cursos online podem parecer mais informais e flexíveis, mas o consumidor não deixa de estar legalmente protegido quando os frequenta. Existem 3 direitos gerais que assistem o consumidor nesta matéria.

1. Direito à informação completa, clara e correta

Quando escolher um curso online, verifique se as informações estão completas e corretas. Caso contrário, a instituição não estará em conformidade com a Lei. Assim, deve poder facilmente encontrar:

. Plano completo do curso;

. Especificação dos módulos;

. Temas que serão abordados em cada aula;

. Descrição detalhada do que o preço inclui, no caso de cursos online pagos;

. Tempo de acesso ao material de apoio;

. Descrição da forma e canais de comunicação entre o aluno e o tutor.

2. Direito a um atendimento facilitado

O consumidor deverá ter acesso a um canal de comunicação adequado e eficaz para obter esclarecimento de dúvidas, expor reclamações, pedir cancelamento ou qualquer outra ação que se revele necessária.

Devem estar bem visíveis informações como o horário de atendimento ou prazo para resolução de tickets. De outra forma, a entidade não estará a cumprir a Lei.

3. Direito ao arrependimento

Qualquer compra que seja efetuada online, seja um curso ou qualquer outro produto ou serviço, pode ser revertida até 7 dias após a compra. O direito ao arrependimento, previsto por Lei, permite que o utilizador cancele o curso online dentro do período referido, sem necessidade de explicar os motivos subjacentes ao cancelamento.

Assim, caso não esteja satisfeito com o curso, ou se simplesmente se arrepender, pode cancelar a compra e solicitar o reembolso na íntegra.

Agora que conhece algumas das plataformas com cursos online gratuitos, poderá investir na sua formação. Assim, tome algum tempo, pesquise as alternativas dentro da sua área de interesse, e mantenha as suas competências atualizadas.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.