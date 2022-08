Dados móveis ilimitados nas férias de verão: como escolher?

© EPA/LAURENT GILLIERON

Com isto em mente, algumas operadoras disponibilizam ofertas de verão que satisfazem esta necessidade. Descubra como escolher a melhor tarifa de dados móveis ilimitados nas férias de verão.

Dados móveis ilimitados nas férias de verão: como funcionam?

Os dados móveis ilimitados permitem que usufrua de internet no seu smartphone durante o tempo que quiser, quando quiser, sem limites. Se o seu tarifário habitual já inclui esta opção, o acesso à internet nas férias não será uma preocupação para si. Contudo, caso não inclua, poderá ainda assim querer usufruir desta possibilidade apenas durante as férias de verão.

A forma mais habitual de obter dados móveis ilimitados nas férias é subscrever um tarifário pré-pago de internet móvel ou usar o telemóvel como hotspot, sem ficar fidelizado. A ideia é usufruir de internet temporária, mas ilimitada enquanto dura. Descubra as opções preparadas pelas operadoras.

Quais as opções pagas de dados móveis ilimitados nas férias de verão?

Para ter dados móveis ilimitados nas férias de verão, tem duas opções: pode aderir a uma campanha de verão ou, em alternativa, contratar um tarifário pré-pago.

Aderir a uma campanha de verão

Existem 4 operadores de telecomunicações no mercado português (MEO, NOS, NOWO e Vodafone). Este verão tanto a Vodafone como a MEO têm campanhas específica que oferecem dados móveis ilimitados aos seus clientes.

A Vodafone criou a campanha "Happy Summer", que permite que os seus clientes usufruam de duas semanas de dados móveis ilimitados. Esta oferta aplica-se às primeiras 750 mil adesões e cada cliente pode escolher duas semanas para receber dados móveis ilimitados.

A adesão e a seleção das duas semanas é feita na App My Vodafone. Contudo, durante o período em que o cliente usufrui desta oferta, apenas poderá contar com uma velocidade até 10 Mbps. Este limite é imposto pela operadora no sentido de não congestionar o tráfego de dados das suas redes, mas pode constituir motivo de insatisfação, sobretudo para clientes habituados a velocidades 5G.

A MEO lançou a sua campanha "Vive o verão na perfeição", que oferece dados móveis ilimitados durante 2 semanas. O processo de adesão à promoção segue os mesmos parâmetros da Vodafone: o cliente utiliza a aplicação MyMeo e seleciona o período durante o qual quer beneficiar desta oferta.

Após a adesão, recebe um SMS com a confirmação da operadora. As restantes operadoras não têm nenhuma campanha ativa semelhante e, como será pouco provável que queira mudar de operadora apenas para usufruir desta oferta, poderá ter interesse noutras formas de obter dados móveis ilimitados nas férias de verão.

Contratar um tarifário pré-pago

Em alternativa à contratação de uma campanha específica para o verão (ou se não for cliente Vodafone ou MEO) poderá escolher um tarifário pré-pago de internet móvel ilimitada.

A NOS, MEO e Vodafone têm ofertas em vigor em que só precisa de fazer um carregamento de 15 euros para 15 dias de utilização (ou de outros valores para utilizações em proporção). O tarifário fica automaticamente desativado se deixar de o carregar durante 180 dias; portanto, não obriga à fidelização.

Também poderá utilizar o seu telemóvel como hotspot, o que permite que vários dispositivos acedam à internet em simultâneo (telemóveis, computadores ou tablets). O cliente recebe um cartão que pode ser inserido em qualquer dispositivo, e o sinal é difundido no local, podendo ser partilhado com a família ou amigos. Apenas é necessário fazer carregamentos para estar pronto a usar.

Estas ofertas têm a vantagem de não exigirem contrato nem fidelização, e a utilização apenas está dependente do carregamento.

Como aumentar os dados móveis nas férias?

Se prefere não subscrever um tarifário adicional para ter acesso à internet durante as suas férias, saiba que existem algumas formas de poupar o consumo de dados móveis e, assim, prolongar a sua utilização.

1. Use a rede Wi-FI sempre que possível

A maior parte dos locais disponibilizam uma rede pública gratuita de acesso à internet. Bares de praia, cafés, restaurantes, praias, centros comerciais, transportes ou aeroportos são alguns exemplos.

Só precisará da password para navegar sem preocupações e para poupar os seus próprios dados móveis.

2. Desligue os dados quando não os utilizar

Estar permanentemente ligado tem um custo. Assim, se não fizer questão de receber notificações em tempo real e se não sentir a necessidade de estar sempre online, poderá desligar os dados quando não os utilizar.

Terá a vantagem adicional de poupar bateria e de poder dedicar-se de forma mais completa a outras atividades ao seu redor.

3. Prefira mensagens escritas a mensagens de áudio

Enviar uma mensagem de voz consome mais dados que uma mensagem escrita. Por isso, opte por digitar as suas mensagens para poupar os seus dados móveis.

4. Reserve as instalações ou atualizações das aplicações para a rede Wi-Fi

Fazer download ou atualizar uma aplicação requer uma quantidade considerável de dados móveis. Por isso, guarde essas ações para uma altura em que puder aceder à internet por Wi-Fi.

Aliás, poderá alterar as definições do seu telemóvel para que as atualizações automáticas só sejam feitas com ligação Wi-Fi.

5. Acompanhe o consumo

Faça uma verificação periódica de quantos dados móveis já consumiu, para ter uma noção mais clara do que ainda pode gastar sem ultrapassar o seu limite. A maior parte dos smartphones permitem fazer esse controlo de forma nativa. Caso contrário, poderá utilizar uma aplicação que monitorize esse consumo.

Agora que conhece as opções disponíveis para obter dados móveis ilimitados nas férias de verão, está preparado para continuar a navegar na internet sempre que quiser e precisar.

