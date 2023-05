Deixar de fumar pode representar poupança anual de quase dois mil euros

© Pedro Correia/Global Imagens

Se é fumador, alguma vez fez as contas a quanto gasta por ano com este hábito? Deixar de fumar não só vai melhorar a sua saúde como a saúde da sua carteira.

É claro que a poupança vai depender da quantidade de cigarros que fuma. No Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala esta quarta-feira, podemos ajudá-lo a fazer as contas com um exemplo.

Imaginando que fuma 10 cigarros por dia, quer dizer que compra um maço a cada dois dias. Por mês vai comprar à volta de 15 maços de cigarros. Fazendo as contas a cinco euros por maço, este hábito custa-lhe 75 euros por mês. Ao final do ano são 900 euros.

E se fumar um maço de cigarros por dia, esta despesa pode ultrapassar os 1.800 euros por ano.

Para fazer as contas ao seu caso, só tem de contabilizar quantos maços compra por mês, multiplicar pelo preço e depois pelos 12 meses do ano.

Deixar de fumar significa, portanto, uma poupança significativa. Por um fim a este hábito pode ser um verdadeiro desafio. Porém, pode adotar estratégias para alcançar o seu objetivo.

Por exemplo, crie uma conta ou arranje um mealheiro para guardar o dinheiro que vai poupando. Assistir ao rápido acumular do montante vai dar-lhe uma noção clara do dinheiro que poupa desde que deixou de fumar.

Pode até começar a planear, com a sua família, a melhor forma de aplicar este dinheiro: uma viagem, uma compra adiada, a amortização de um crédito ou uma poupança com outro objetivo. Se ainda não tiver um fundo de emergência, pode ser a altura ideal para começar a prepará-lo.

Benefícios para a saúde de parar de fumar

De acordo com a Direção-Geral de Saúde (DGS), com base num estudo de Centers for Disease Control and Prevention, estes são os benefícios para a saúde de parar de fumar:

· Após 20 minutos: A pressão arterial e a frequência cardíaca voltam ao normal.

· Após 12 horas: Os níveis de monóxido carbono no sangue voltam ao normal.

· Após 2 semanas a 3 meses: Começa a respirar melhor e a sentir mais energia. A circulação sanguínea melhora. O risco de enfarte do miocárdio diminui. O olfato e o paladar melhoram. Os doentes diabéticos passam a controlar melhor a sua doença.

· Após 1 a 9 meses: Sente um aumento gradual do bem-estar geral, acompanhado de mais vitalidade. A tosse e a falta de ar diminuem e a respiração torna-se mais fácil.

· Após 1 ano: O risco de ataque cardíaco diminui para cerca de metade do observado nas pessoas que continuam a fumar.

· Após 2 a 5 anos: O risco de acidente vascular cerebral diminui, ficando semelhante ao das pessoas que não fumam. O risco de cancro da boca, da garganta, do esófago e da bexiga reduz-se para metade, decorridos 5 anos.

· Após 10 anos: Corre 50 % menos risco de ter um cancro do pulmão do que as pessoas que continuam a fumar. O risco de cancro do pâncreas e do rim diminuem.

· Após 15 anos: O risco de doença coronária é semelhante ao de uma pessoa não fumadora, do seu sexo e idade.

