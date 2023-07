Dívidas ao fisco: subsídio de desemprego pode ser penhorado

© © André Afonso/Global Imagens

Quando entra em incumprimento com o Estado, uma empresa ou até um particular, a penhora de bens é uma forma de para pagar a dívida.

Este processo acontece quando já não há mais negociação com o credor, ou seja, o devedor é alvo de uma ação executiva que vai penhorar alguns dos seus bens para que o credor seja ressarcido do valor que está em dívida.

É importante ter em mente que a lei prevê uma série de mecanismos para que o credor e o devedor possam chegar a um entendimento para a realização do pagamento ou renegociação da dívida. A penhora de bens é sempre um último recurso. E se for totalmente impossível para o devedor pagar, este pode requerer a insolvência, obtendo assim o levantamento da penhora. No entanto, estes processos podem ter implicações nos anos seguintes.

Entre os bens penhoráveis estão os seguintes:

· património móvel (carros e outros veículos);

· património imóvel (casas e apartamentos);

· heranças ou quinhões hereditários (ou seja, um direito futuro);

· contas bancárias;

· certificados de aforro;

· créditos e rendas;

· reformas ou pensões;

· salário, subsídio de férias e de Natal;

· subsídio de desemprego.

Porém, em alguns casos, existem regras, nomeadamente, no que toca a assegurar valores mínimos.

O subsídio de desemprego pode ser penhorado?

Sim. Se receber o subsídio de desemprego e tiver dívidas ao Fisco pode ver este apoio penhorado. Porém, há valores mínimos que têm de ser garantidos, tal como acontece com as reformas, os salários e os subsídios de férias e Natal.

No que toca à penhora destes vencimentos e subsídios, só pode ser penhorado um terço do valor líquido. Ou seja, a penhora pode até um determinado patamar e desde que o valor do salário mínimo nacional esteja garantido - 760 euros em 2023.

Os credores só podem penhorar o valor remanescente. Isto é, imagine que o seu subsídio é de 900 euros, um terço corresponderia a 300 euros. Mas se esse valor lhe fosse retirado, só ficaria com 700 euros, o que não é permitido por lei, por ser inferior ao salário mínimo vigor este ano. Neste caso só poderiam penhorar-lhe 140 euros.

No caso de receber um valor inferior ao salário mínimo nacional, o seu subsídio de desemprego não pode ser penhorado.

Que bens não podem ser penhorados?

Nem todos os bens podem ser alvo de penhora, mesmo que tenha dívidas. Por exemplo, não são penhoráveis os seguintes bens:

· bens de domínio público (estradas, rios, vias férreas);

· bens destinados ao culto, túmulos;

· instrumentos de trabalho, objetos indispensáveis ao domínio da atividade profissional;

· objetos indispensáveis ao tratamento de doentes;

· animais de companhia;

· objetos para manter a economia doméstica, como cama ou frigorífico;

· saldos bancários pertencentes a terceiros (o mesmo acontece com bens que estejam em copropriedade com outras pessoas);

· saldos bancários que estejam abaixo do salário mínimo nacional.