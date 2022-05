É possível pedir um empréstimo pessoal com problemas bancários?

© INA FASSBENDER/AFP

ComparaJá 24 Maio, 2022

Se atualmente sente dificuldades em pagar as prestações mensais dos seus créditos - seja do empréstimo que contraiu para comprar um carro ou para fazer aquelas férias de sonho - entre em contacto com a instituição financeira na qual detém o financiamento. Enquanto cliente bancário, tem direito à proteção em situações de incumprimento.

Outra opção passa pela consolidação de créditos. Se detém vários empréstimos numa ou mais instituições, pode juntar todos num só, o que lhe permitirá alargar o prazo de pagamento e, consequentemente, ficar com uma prestação mensal inferior. No entanto, note que o custo total do crédito (MTIC) poderá aumentar.

Mas como é que os bancos sabem dos problemas bancários?

Previamente à aprovação de um empréstimo, os bancos fazem uma análise de risco do cliente e, com base no resultado, decidem se emprestam, ou não, o montante solicitado.

Dentro desta análise é avaliado o comportamento financeiro do consumidor. Quanto mais cumpridor for, ou seja, se pagar as prestações mensais na data acordada e nunca tiver tido problemas bancários, maior é a probabilidade de a instituição financeira lhe emprestar o dinheiro de que precisa.

Além da regularidade nos pagamentos dos seus créditos, as instituições financeiras também analisam os seus movimentos bancários dos últimos meses. Isto porque, se for detetado algum comportamento de risco - como por exemplo, levantamentos regulares junto a um casino, que podem antecipar algum vício relacionado com jogo -, o empréstimo poderá ser rejeitado.

Para perceberem se o cliente tem problemas financeiros, as instituições financeiras recorrem à chamada Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) do Banco de Portugal, que agrega no Mapa de Responsabilidades de Crédito (MRC) todos os créditos passados e detidos atualmente por um cliente.

O Mapa de Responsabilidades de Crédito é acessível pelos bancos, mas também pelo próprio cliente. Para conseguir ter acesso ao seu, basta ver este vídeo e seguir os seis passos indicados:

Como pedir empréstimo pessoal com problemas bancários?

Quando um consumidor que possui problemas bancários pondera pedir um empréstimo, é normal que automaticamente lhe ocorra uma resposta negativa por parte da instituição financeira.

Se tentar solicitar um crédito pessoal nestas condições, o que a instituição de crédito fará é exigir-lhe uma garantia hipotecária para poder ter a segurança de que o montante que lhe irá emprestar será devolvido.

Como evitar ter problemas bancários no futuro?

O primeiro passo para evitar ter problemas bancários no futuro é controlar as suas finanças pessoais e conseguir perceber quando está com dificuldades em pagar os seus créditos.

Consequentemente, deve fazer uma introspeção. Analise a sua taxa de esforço, pois se esta for superior a 33% poderá correr o risco de entrar em incumprimento. Se é este o caso, fale com o seu banco e tente renegociar o financiamento em questão.

Caso detenha um crédito à habitação cuja prestação mensal esteja a desequilibrar o seu orçamento mensal poderá optar por transferir o empréstimo, pois, ao fazê-lo poderá conseguir um spread mais competitivo e, assim, reduzir o valor a pagar todos os meses.

Por outro lado, se é titular de vários empréstimos com diversas prestações mensais que lhe são cobradas em datas diferentes, poderá ser vantajoso para si juntar todos estes créditos num só. Deste modo, ficará apenas com uma mensalidade mais reduzida, podendo ainda alargar o prazo de pagamento.

As opções são diversas, pelo que não deve descartar nenhuma. Caso contrário, poderá mesmo entrar em incumprimento e ficar numa posição mais delicada que no futuro não lhe irá permitir solicitar um crédito pessoal com problemas bancários.

Nesta situação poderá recorrer ao PERSI (Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento) - um acordo que se faz com o banco para regularização de dívidas - ou até mesmo pedir ajuda à RACE (Rede de Apoio ao Cliente Endividado) do Banco de Portugal.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal