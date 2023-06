É possível ter um pacote de TV, Net e Voz por 12,50 euros por mês. Veja as ofertas mais baratas

A fatura dos serviços de televisão, telemóvel e internet é uma das despesas fixas da maior parte das famílias. E numa altura em que a inflação fez subir os preços dos bens e serviços, poupar tornou-se ainda mais importante.

Pode ser a hora de mudar de operadora para uma fatura mais em conta ao final do mês. Sabe, por exemplo, quantos canais tem na sua televisão? Ou há quanto tempo tem o seu contrato de telecomunicações? Os pacotes destes serviços, por vezes, mudam de condições e as operadoras fazem promoções com regularidade.

Além disso, há pacotes que englobam vários serviços num só contrato, o que pode traduzir-se numa poupança significativa. Por isso, entre em contacto com a sua operadora e perceba se consegue baixar esta fatura.

É possível pode mudar de operadora a qualquer momento, mesmo que tenha um contrato de fidelização. Porém, tenha em consideração que pode haver custos associados à rescisão do contrato.

Mas como saber qual é a operadora mais barata? Tudo vai depender do tipo de serviço que pretende, é claro. Por isso, o ideal é pesquisar e comparar as ofertas das várias empresas.

Escolher o mais barato

Há quatro operadores principais, com cobertura nacional, que fornecem serviços de telecomunicações em Portugal: MEO, NOS, NOWO e Vodafone.

Depois, consoante o seu perfil ou da sua família, deve escolher que tipo de serviço pretende. Por exemplo, os pacotes de TV, Net e Voz incluem os serviços de televisão, internet e chamadas realizadas pelo telefone fixo. Enquanto, os pacotes TV, Net, Voz Fixa e Móvel incluem televisão, internet, chamadas pelo telefone fixo e cartões de telemóvel.

Atualmente, de acordo com o Compara Mais, plataforma de comparação, é a operadora NOWO que apresenta as opções mais baratas. Nesta operadora, as ofertas de TV, Net e Voz começam nos 12,50 euros mensais, enquanto os pacotes de TV, Net, Voz Fixa e Móvel custam a partir de 27,50 euros por mês.

Além de optar pela operadora com a oferta mais vantajosa, há também outras dicas para fazer baixar a sua fatura mensal. Por exemplo, optar pelo débito direto e pela fatura eletrónica ou juntar todos os telemóveis na mesma fatura.

Cuidados a ter antes de escolher um tarifário

A Deco dá alguns conselhos para seguir antes de tomar uma decisão sobre um novo tarifário. Em primeiro lugar, deve desde logo perceber se há cobertura do serviço que quer no local onde vai ser instalado.

Depois, deve ainda estar atento a detalhes como:

Velocidade disponível;

Duração do contrato e período mínimo de fidelização;

Preços mensais e preços aplicados aos consumos adicionais;

Qualidade de serviço, satisfação de clientes ou índice de reclamações;

Portabilidade do número (como continuar a utilizar o mesmo número noutro operador);

Desbloqueio de equipamentos (há equipamentos que precisem de ser desbloqueados para poder mudar de operador?);

Ponto de situação dos contratos que tem ativos e se existem situações em que possam aplicar-se custos de rescisão antecipada (custos associados a sair antes do fim do contrato).