Eletricidade: é melhor o mercado regulado ou livre?

O mercado da energia é cada vez mais debatido, devido quer às alterações recentes às tarifas de acesso, quer à crescente competição entre as comercializadoras. Neste sentido, é crucial entender conceitos fundamentais, como o mercado livre e o mercado regulado de eletricidade.

Conhece a distinção entre estes conceitos? Qual deve escolher, afinal? Muito se fala sobre qual compensa mais, mas ainda persistem dúvidas e confusão sobre ambos.

O que é o mercado regulado?

O mercado regulado de energia foi o primeiro a surgir, era o único em Portugal até 2006. É a ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) que o regula. Esta entidade garante a proteção dos consumidores, em relação aos preços, qualidade do serviço, informações e outros aspetos.

Além disso, a ERSE estabelece e revê anualmente as tarifas praticadas pelos fornecedores de eletricidade e gás natural. Esta revisão, sendo apenas anual, faz com que os preços não sofram grandes alterações.

Outra característica do mercado regulado é a escassez de empresas, o que resulta em baixa concorrência. Isso pode resultar em pouca ou nenhuma melhoria na qualidade do serviço, pois as empresas não se têm de esforçar para manter a faturação, uma vez que não enfrentam competição.

Neste sentido, o cliente tem menos margem de manobra para negociar o seu contrato ou exigir uma qualidade de serviço superior. A escassez de alternativas limita o poder de negociação do cliente, tornando-o mais dependente das condições estabelecidas pela empresa fornecedora.

Como funciona o mercado livre de eletricidade?

O mercado livre de eletricidade surgiu em 2006. Pretendia fazer face aos principais problemas do mercado regulado de eletricidade, ou seja, melhorar a oferta, reduzir os custos do consumidor e simplificar processos. O seu surgimento pretendia também atender à visão de um mercado europeu de energia, para promover a sustentabilidade energética e reduzir a dependência da UE em relação ao exterior.

Os comercializadores de eletricidade têm liberdade para definir os preços e as condições comerciais, resultando numa variedade de ofertas comerciais determinadas por cada empresa, e não pela ERSE. São as regras da concorrência, a lei e o Regulamento das Relações Comerciais que regem o mercado livre de energia.

Não há fidelização no mercado livre, e os clientes são livres de mudar de comercializador quando desejam. O processo é simples, rápido e sem custos adicionais: basta entrar em contacto com a empresa desejada e fornecer os dados necessários.

Além disso, no mercado livre existem mais opções, o que torna o setor mais competitivo. Esta competitividade reflete-se em preços mais atrativos, melhores condições e num maior foco na qualidade de serviço.

No mercado livre de eletricidade, os preços são revistos e alterados com maior frequência, em comparação com os do mercado regulado. No entanto, isso não significa necessariamente que sejam sempre mais altos no mercado regulado. Apenas reflete uma maior flutuação de valores no mercado livre. Como resultado, o mercado com tarifas mais altas ou mais baixas pode variar ao longo do tempo.

É melhor o mercado livre ou regulado?

Não existe uma resposta única. "A melhor opção entre o mercado livre e o regulado depende dos tarifários negociados com cada comercializadora e dos eventuais descontos aos quais tenha acesso. Cada situação é única e deve ser avaliada individualmente para determinar qual escolha é a mais adequada", explica André Nunes, responsável da equipa de Energia do ComparaJá.pt.

Contudo, é crucial destacar um ponto importante. O especialista alerta que "estamos numa fase de transição, do mercado regulado de energia para o mercado livre. Embora a data tenha sido adiada várias vezes, é certo que o mercado regulado chegará ao seu término. Portanto, caso opte pelo mercado regulado, é importante lembrar que essa opção será temporária".

Por conseguinte, é importante ressaltar que, antes de fazer a mudança, deve ter certeza de que vai optar por uma opção realmente vantajosa. Utilize os nossos simuladores gratuitos e independentes para comparar os preços da eletricidade, e confirme qual é a escolha mais adequada para suas necessidades. A boa notícia é que pode trocar de comercializadora de energia sem nenhum custo adicional.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.