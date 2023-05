Empresas podem pagar menos do que o salário mínimo. Saiba em que situações. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Em janeiro deste ano, o salário mínimo nacional em Portugal aumentou de 705 euros para 760 euros, representando a maior subida de sempre. Este é o valor mínimo legal que uma entidade patronal tem de pagar aos seus trabalhadores em Portugal, salvo exceções previstas na lei do trabalho.

Assim, de acordo com artigo 275.º do Código do Trabalho, é permitida a redução do ordenado apenas em duas situações:

Se for praticante, aprendiz, estagiário ou formando em situação de formação certificada. Nesta situação, a retribuição mínima pode ser reduzida em 20% por um período máximo de um ano.

Caso seja trabalhador com capacidade reduzida, devido a uma deficiência. Aqui a redução depende da diferença entre a capacidade plena para o trabalho e do coeficiente de capacidade efetiva para a atividade, se a diferença for superior a 10%, até ao limite máximo de 50%.

O que está incluído nos 760 euros?

Os 760 euros são considerados a remuneração base do trabalhador. Ou seja, não entra neste montante o subsídio de alimentação, ajudas de custo ou outros acréscimos remuneratórios como por exemplo trabalho por turnos, noturno ou isenção de horário. Também os subsídios de férias e de Natal também não estão incluídos neste valor.

Como são aplicados os descontos no salário mínimo?

Os trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional não estão sujeitos a fazer a retenção na fonte. De acordo com as tabelas de IRS - atualizadas este ano -, só começam a descontar para o IRS os trabalhadores recebam a partir de 762 euros.

Apesar de estarem dispensados de fazer retenção na fonte, aqueles que recebem o salário mínimo estão sujeitos à contribuição de 11% para a Segurança Social.

Por exemplo, se recebe um salário bruto de 760 euros, 83,60 euros serão descontados para a Segurança Social. O valor que lhe cairá efetivamente na conta será de 676,40 euros. Confira as contas.

760 x 11% = 83,60 euros

760 - 83,6 = 676,40 euros

Ao salário bruto, há que abater, unicamente, a contribuição para a Segurança Social

Se no ano passado recebeu o ordenado mínimo, está também dispensado de entregar o IRS em 2023. Este ano, a situação irá manter-se, pois o mínimo de existência aumentou para 10.640 euros. Isto quer dizer que os trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional estão dispensados de entregar a declaração de IRS.