Energia: deve escolher tarifa indexada ou fixa?

Vieira do Minho © Patrícia DE MELO MOREIRA/AFP

ComparaJá 18 Julho, 2023 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para que consiga optar pela melhor solução, neste artigo do ComparaJá ajudamo-lo a perceber quais os operadores de energia que praticam o melhor preço. Após esta leitura, poderá tomar uma decisão informada e começar a poupar na fatura da energia.

Como funciona a tarifa fixa?

Na tarifa fixa de eletricidade, o valor por kWh permanece constante ao longo de um período específico, por norma 12 meses. Esta estabilidade traduz-se numa vantagem significativa durante períodos de volatilidade no mercado.

Ter uma tarifa fixa implica pagar um preço ligeiramente mais elevado, se bem que a diferença é residual, sendo neste momento de 1 ou 2 cêntimos. Além de ser mais previsível, a fatura de eletricidade é mais simples de entender. Isso proporciona um maior controlo sobre os gastos com eletricidade, e vai deixá-lo mais descansado no seu orçamento mensal.

Tenha atenção:

Numa tarifa fixa, o valor que não altera é o que o fornecedor cobra, ou seja o kWh e o termo fixo (preço fixo diário em função da potência contratada). Mas, se as tarifas de acesso às redes se alterarem, o cliente vai sentir essa diferença de preço na sua fatura da luz.

O que é a tarifa indexada de energia?

Na tarifa indexada de energia, o valor por kWh varia mensalmente. Estas tarifas estão diretamente ligadas ao preço diário apurado no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL).

Optando por uma tarifa indexada, deve ficar mais atento à evolução dos preços da energia, para poder mudar de fornecedor caso compense. Escolher esta tarifa implica um maior risco em comparação com fixa, uma vez que os preços podem variar significativamente de um mês para o outro, com as flutuações do mercado.

Que tarifa deve então escolher?

Não existe uma resposta fechada. A decisão dependerá do nível de risco que está disposto a assumir. Se preferir uma escolha segura, onde não se tenha de preocupar em seguir o mercado da energia, a tarifa fixa é a escolha clara, uma vez que a diferença entre as duas ainda não tem muita expressão.

"Existem várias opções no que diz respeito à tarifa fixa. Consegue chegar a um preço de kWh relativamente justo ou ter ofertas extra que poderão compensar, dependendo do seu consumo", explica André Nunes, responsável da equipa de Energia do ComparaJá.pt. "Se, por outro lado, procura os melhores preços em energia, neste momento, a taxa indexada é a melhor opção."

Atenção que, embora os preços atuais das tarifas indexadas possam ser bastante atrativos, não há garantia de que no futuro permanecerão assim. Ao optar pela taxa indexada, deve sempre acompanhar de perto a evolução dos preços. Também tem de considerar a tarifa de acesso às redes e outros elementos incluídos nas contas dos comercializadores.

O especialista reforça ainda que "a tarifa de acesso às redes sofreu alterações neste mês de julho, existindo alguns casos de comercializadoras que baixaram a sua margem para que este aumento não seja tão significativo para o consumidor final".

Ainda assim, esta é uma análise para o mercado em geral. Visto que sabemos que cada cliente tem características e necessidades específicas, analisamos cada situação como um caso isolado, para conseguir apresentar a melhor solução do mercado a cada cliente.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal.