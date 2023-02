Estará na altura de mudar de contabilista?

© Fotografia retirada do Pixabay.

Ser empresário obriga a ter um contabilista. Qualquer pessoa que possui um negócio sabe a importância de ter um TOC (Técnico Oficial de Contas) confiável e que, ao mesmo tempo, possa ser considerado um parceiro.

Para ajudar a procurar um contabilista que seja um aliado do seu negócio, a The Alternative Board (TAB) dá cinco elementos fundamentais que deve ter em consideração:

Transparência. É mandatório que um contabilista seja transparente quanto à contabilidade de uma empresa. Este especialista tem a obrigação de responder a qualquer questão relacionada com a sua área de intervenção, esclarecer dúvidas e apresente relatórios trimestrais do estado das contas da empresa. Não pode ter qualquer reserva em comunicar se existir algo de errado.

Proatividade. Para ser um verdadeiro parceiro do negócio, um contabilista procura oportunidades de investimentos, apoios, subsídios ou novas formas de capitalizar os ativos da sua empresa. Só assim ajudará o cliente a crescer, em vez de se limitar a emitir de guias para pagamento e entregar declarações.

Envolvimento. Um bom contabilista deve perceber qual o melhor caminho para ajudar a sua empresa a alcançar as suas metas. Como tal, tem de conhecer os planos e objetivos da sua empresa.

Prever o futuro. Ter previsões anuais é uma forma de um empresário conhecer o caminho da sua empresa. O seu contabilista deve saber dizer-lhe quanto dinheiro vai ter no final do ano com a sua presente estrutura de custos e, se necessário for, ajudar a adequar o caminho para atingir os seus objetivos.

Evolui com as necessidades do cliente. Acompanhar a evolução da empresa, ajustar-se às necessidades do cliente e oferecer soluções que se adequem a estas mudanças, é outra caraterística que deve fazer parte das competências de um contabilista. A verdade é que os negócios estão em constante mudança, assim como as necessidades do empresário.

Como diz a Country Manager da TAB Portugal, "um bom contabilista é fundamental para qualquer negócio, porque mais do que um responsável por ver os papéis e entregar declarações, um contabilista é um conselheiro, é alguém que encontra soluções e que conhece a nossa empresa (quase) tão bem quanto nós". Rita Maria Nunes frisa que estes profissionais são o nosso guia para compreender tudo aquilo que precisamos de saber sobre as nossas contas, onde investir, que oportunidades aproveitar e sobretudo a não cometer erros que podem custar bastante."