Este simulador diz-lhe quanto vai poupar no mercado regulado do gás

A Deco Proteste, organização de defesa do consumidor, criou uma calculadora que permite antecipar quanto é que os consumidores portugueses passariam a pagar no mercado regulado do gás pelo seu consumo habitual.

Neste momento, já é possível que os clientes com consumos anuais inferiores ou iguais a 10 mil metros cúbicos passem para o mercado regulado do gás natural. Até 21 de outubro, os comercializadores têm agora que publicar propostas no site que permitam aos clientes mudar sem entraves administrativos.

Apesar do aumento esperado de 3,9% no preço do gás no mercado regulado a partir de 1 de outubro, ainda assim será 10% mais baixo face à oferta mais barata do mercado livre e 60% mais baixa face à comercializadora com mais clientes (a EDP), segundo o governo. Saiba aqui como regressar ao mercado regulado do gás natural.

Acontece que há sempre uma dúvida que paira sobre os consumidores: devo mudar o contrato de gás natural para o mercado regulado? Segundo a a mesma organização de defesa do consumidor, "a resposta não é igual para todos os consumidores, pois depende dos tarifários negociados com cada comercializador e de eventuais descontos a que tenham acesso. No entanto, os estudos feitos pela Deco Proteste concluem que tarifa regulada é a opção mais barata para a maioria dos perfis de consumo".

A calculadora (descarregável num ficheiro XLSX) criada pela Deco Proteste é uma ferramenta que vai ajudar então os consumidores a confirmar se compensa ou não fazerem esta mudança e a antecipar quanto passariam a pagar no mercado regulado pelo seu consumo habitual de gás natural. Basta seguir os passos indicados, introduzindo "a quantidade de gás natural que habitualmente consome, consultando a última fatura, e indicar o número de dias a que essa fatura se refere. Basta copiar os dados da fatura para a calculadora e obtém, de imediato, o custo que teria em igual consumo e igual período de faturação no mercado regulado a partir de outubro", explica a organização.