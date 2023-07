Estes 9 trabalhos podem ajudá-lo a ganhar rendimentos extra no verão

© LUSA

Dinheiro Vivo 24 Julho, 2023 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O verão pode ser uma boa altura para aumentar os seus rendimentos. Pode aliar o seu tempo livre aos seus hobbies, passatempos ou a alguma especialização para os rentabilizar.

Neste artigo, damos algumas ideias de trabalhos complementares para aumentar os seus rendimentos nesta altura do ano.

Babysitting ou petsitting

Se gosta de crianças e animais, fazer babysitting ou petsitting pode ser uma forma de aumentar os rendimentos. Para isso é necessário que tenha sentido de responsabilidade e conhecimentos básicos de saúde, caso aconteça algum imprevisto.

Leia também: 10 ideias para ganhar dinheiro em 2023

Comece por oferecer os seus serviços a família e amigos e anuncie localmente.

Pode ainda recorrer a plataformas como a Babysits pode conseguir um rendimento extra como babysitter ou a Patudos & Companha para a cuidar de animais.

Estudos de mercado

Sabia que existem empresas que pagam para saber a sua opinião? Em pouco tempo, pode ganhar algum dinheiro extra. Apesar da remuneração não ser muito elevada, sempre é uma ajuda. Pode receber em dinheiro, vales de compras, etc. Nesse sentido, pode recorrer a sites como:

· Opiniões de Valor;

· Net Opiniões;

· Voz do consumidor;

· Entre outros.

Venda o que já não usa

Se tem coisas em casa que já não use, seja roupa, mobília, aparelhos tecnológicos ou livros, pode recorrer a plataformas como o Facebook, o OLX ou o Custo Justo para as vender, conseguindo assim um rendimento extra.

Leia também: 10 ideias para ganhar dinheiro em 2023

Certifique-se sempre de que se mantém em segurança ao combinar encontrar-se com compradores sempre em locais públicos para a realização dos negócios.

Acessórios de praia

Se tem jeito para a costura e trabalhos manuais, pode apostar em fazer acessórios de praia. Pode dar largas à sua imaginação e criar acessórios como cestas, sacos de praia, toalhas ou chapéus personalizados.

Refeições ou doces

Se gosta de cozinhar, fazer comida para fora pode ser uma forma fácil e prazerosa de ganhar algum dinheiro extra.

Pode aproveitar para fazer marmitas saudáveis para levar para a praia ou doces para festas. Escolha produtos da época e da região onde está e encontre formas de minimizar o desperdício.

Apanha da fruta

No verão também é frequente haver muita procura na agricultura, tanto em Portugal como no estrangeiro. Cá dentro, pode participar na apanha da pera na zona Oeste ou nas vindimas por todo o país. No estrangeiro, uma das opções é, por exemplo, a apanha do morango, em Inglaterra.

Leia também: Como ganhar um rendimento extra (vídeo)

O melhor é procurar estas oportunidades localmente, junto das quintas, mas também o pode fazer na internet. Regra geral, este trabalho é pago ao dia.

Bricolage

Se sempre gostou de montar os seus móveis e levar a cabo pequenos projetos em casa, essas funções podem ser muito bem aproveitadas para ganhar dinheiro extra. Plataformas como a portuguesa Zaask permitem oferecer valências e esperar que os contactos cheguem via email.

Freelancer

Pode aproveitar para ganhar um dinheiro extra, oferecendo os seus serviços como freelancer. Alguns exemplos passam pela escrita de artigos, tradução, design, narração, aconselhamento, distribuição de publicidade, programação, transcrição, animação de vídeos, edição, assistência virtual, entre outros.

Se consegue pensar num serviço que possa oferecer através da internet e vê haver mercado para tal, vale a pena inscrever-se em plataformas como a Fiverr e a Upwork e criar um anúncio.

Plataformas de mobilidade

Pode ainda aproveitar o seu tempo livre e usar o seu carro ter para um rendimento extra. Plataformas de TVDE, como a Uber ou Bolt, estão sempre à procura de novos parceiros.

O mesmo se aplica às plataformas de entregas como a Uber Eats, Glovo, Bolt Food, entre outras.